Sebastian Vettel: Eine starke Botschaft in Pink

Sebastian Vettel ist in dieser Saison ein Pink-Panther: Der vierfache Formel-1-Champion hat ein komplett neues Helm-Design in BWT-Farben.

Hinter der Botschaft am Helm «Change the world, sip by sip» verbirgt sich das Ziel, unnötige Transporte von Wasserflaschen und damit verbunden den weltweiten Ausstoß von CO2-Emissionen zu reduzieren und zugleich auf die Verwendung von Einweg-Plastikflaschen grundsätzlich zu verzichten.

Keine Frage: Der Helm fällt auf, denn zuletzt wurde der Deutsche gefragt, ob er auch ganz in Pink fahren würde. «Die Idee war, eine starke Botschaft zu senden. Dass Sie mich danach fragen, zeigt ja schon, dass sie offenbar angekommen ist», sagte Vettel der Welt am Sonntag.

Vettel weiter: «Pinkfarbene Rennanzüge sind, glaube ich, kein Thema mehr. Das Auto ist jetzt ja auch aus einem guten Grund grün. Aber ich habe kein Problem mit der Farbe Pink.»

Dabei stellte er klar: Geht es um einen guten Zweck, ist er gerne dabei. «Wenn es hilft, eine starke Botschaft zu verbreiten, dann trage ich auch gerne einen pinkfarbenen Helm.»

Das erklärte Ziel ist es, Wasser überall auf der Welt in perfekter Trinkwasserqualität zur Verfügung zu stellen: Mit Hilfe der patentierten BWT-Technologien ist es möglich, lokales Wasser zu filtern und gleichzeitig mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen wie Magnesium, Zink und Silizium anzureichern.

Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen. Rund 5000 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, Kunden aus Privathaushalten, der Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit innovativen, ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungs-Technologien ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit Wasser zu geben.