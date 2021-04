Schumacher-Nachfolger Zendeli: Mehr Talent als andere 05.04.2021 - 15:14 Von Andreas Reiners

Formel 1 © LAT Lirim Zendeli

Lirim Zendeli geht in dieser Saison in der Formel 2 an den Start und will in die Fußstapfen von Mick Schumacher treten, der es in die Formel 1 geschafft hat. Das Selbstvertrauen dafür hat er schon mal.