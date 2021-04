Yuki Tsunoda: Bricht er den 14 Jahre währenden Bann?

​Yuki Tsunoda will der erste Formel-1-Sieger aus Japan werden. Dazu muss er einen Bann brechen – seit 14 Jahren haben Fahrer, die beim GP-Debüt punkten konnten, später keinen WM-Lauf gewonnen!

AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda hat beim Grossen Preis von Bahrain das Kunststück fertig gebracht, gleich im ersten Grand Prix zu punkten – das schafften in den letzten 25 Jahren nur 18 Fahrer, Hut ab! Der 20jährige Japaner ist der beste Neuling seit sechs Jahren, als Carlos Sainz 2015 in Melbourne Neunter wurde.

Tsunoda sagt keck: «Ich will als erster japanischer Fahrer in der Formel 1 siegen.» Bisherige Top-Ergebnisse seiner Landsleute: drei Podestplätze. Aguri Suzuki wurde beim Grossen Preis von Japan 1990 mit Lola-Lamborghini Dritter (hinter Ayrton Senna auf McLaren und Riccardo Patrese mit Williams), Takuma Sato wurde mit BAR-Honda in Indianapolis 2004 ebenfalls Dritter (hinter den Ferrari-Piloten Michael Schumacher und Rubens Barrichello), Kamui Kobayashi schliesslich erobert zum Entzücken seiner Fans mit Sauber in Suzuka 2012 den dritten Platz hinter Sebastian Vettel (Red Bull Racing) und Felipe Massa (Ferrari).

Für den feinen neunten Rang in Bahrain hat Tsunoda viel Lob erhalten. Aber Punkte gleich im ersten Rennen sind keine Garantie auf eine grosse Formel-1-Karriere, wie unsere Tabelle unten zeigt. Um genau zu sein, hat seit Sebastian Vettel 2007 keiner jener Fahrer, die beim Debüt mindestens einen Punkt erringen konnten, später je einen WM-Lauf gewinnen können! Fahrer wie Kevin Magnussen, Sébastien Bourdais oder Felipe Nasr konnten ihr Debüt-Ergebnis später nie mehr toppen.

Das hat uns zu den Fragen geführt: Was ist aus den erfolgreichen GP-Neulingen geworden? Welches sind die besten Ergebnisse, die sie später herausfahren konnten? Wir haben auf die vergangenen 25 Jahre zurückgeblickt.





Die besten GP-Neulinge: Was aus ihnen wurde

1996: Jacques Villeneuve (CDN), Melbourne, 2.

Späteres Highlight: Weltmeister 1997, 11 GP-Siege



1999: Pedro de la Rosa (E), Melbourne, 6.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2006, WM-11. 2006



2001: Kimi Räikkönen (FIN), Melbourne, 6.

Späteres Highlight: Weltmeister 2007, 21 GP-Siege



2002: Mark Webber (AUS), Melbourne, 5.

Späteres Highlight: 9 GP-Siege, WM-3. 2010, 2011, 2013



2004: Timo Glock (D), Montreal, 7.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2008 und Singapur 2009, WM-10. 2008 und 2009



2005: Tonio Liuzzi (I), Imola, 8.

Späteres Highlight: 6. in China 2007, WM-15. 2010



2006: Nico Rosberg (D), Bahrain, 7.

Späteres Highlight: Weltmeister 2016, 21 GP-Siege



2007: Lewis Hamilton (GB), Melbourne, 3.

Späteres Highlight: Weltmeister 2008, 2014/2015, 2017–2020, 96 GP-Siege



2007: Sebastian Vettel (D), Indianapolis, 8.

Späteres Highlight: Weltmeister 2010–2013, 53 GP-Siege



2008: Sébastien Bourdais (F), Melbourne, 7.

Späteres Highlight: 7. in Australien und Belgien 2008, WM-17. 2008



2009: Sébastian Buemi (CH), Melbourne, 7.

Späteres Highlight: 7. in Australien und Australien 2009, WM-15. 2011



2011: Paul Di Resta (GB), Melbourne, 10.

Späteres Highlight: 4. in Singapur 2012 und Bahrain 2013, WM-12. 2013



2014: Kevin Magnussen (DK), Melbourne, 2.

Späteres Highlight: 2. in Australien 2014, WM-9. 2018



2014: Daniil Kvyat (RU), Melbourne, 9.

Späteres Highlight: 2. in Ungarn 2015, WM-7. 2015



2015: Felipe Nasr (BR), Melbourne, 5.

Späteres Highlight: 5. in Australien 2015, WM-13. 2015



2015: Carlos Sainz (E), Melbourne, 9.

Späteres Highlight: 2. in Italien 2020, WM-6. 2019 und 2020



2016: Stoffel Vandoorne (B), Bahrain, 10.

Späteres Highlight: 7. in Singapur und Malaysia 2017, WM-16. 2017 und 2018



2021: Yuki Tsunoda (J), Bahrain, 9.





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)