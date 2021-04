Rundenrekorde: Älteste Bestmarke ist 17 Jahre alt!

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Alle reden immer von der schnellsten Formel 1 aller Zeiten, aber der älteste Rundenrekord der Königsklasse ist bereits 17 Jahre alt!

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Friedemar Schlüer aus Bochum wissen: «Alle reden doch immer von der schnellsten Formel 1 aller Zeiten. Trifft das wirklich zu, so müssten alle Rundenrekorde von 2019 oder 2020 stammen. Ist dem wirklich so?»

Das ist eine gute Frage, also haben wir für Herrn Schlüer rasch nachgeblättert. Dabei kommen wir zum Schluss: Der älteste Rekord stammt aus dem Jahre 2004, ist also stattliche 17 Jahre alt! Michael Schumacher stellte ihn im Albert Park von Melbourne auf. Es ist auch ein Rekord für die Ewigkeit, denn in Australien wird derzeit am Layout gearbeitet, die Bahn wird eine andere Länge haben und fünf Sekunden pro Runde schneller sein.

Noch ein weiterer Rekord stammt von 2004: jener von Rubens Barrichello im Ferrari beim Grossen Preis von Italien in Monza. 2005 fuhr der Spanier Pedro de la Rosa im McLaren-Mercedes die beste Rennrunde beim Grossen Preis von Bahrain, auch diese Bestmarke hat noch immer Gültigkeit. Die meisten Rekorde sind jedoch, wie Leser Schlüer richtig vermutet, erheblich jünger. Hier die komplette Liste jener Strecken, wo 2021 gemäss des provisorischen WM-Programms gefahren werden soll.

Bahrain International Circuit

Bahrain-GP 2005: Pedro de la Rosa (McLaren), 1:31,447 min



Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Emilia Romagna-GP 2020: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:15,484



Algarve International Circuit

Portugal-GP 2020: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:18,750



Circuit de Barcelona Catalunya

Spanien-GP 2020: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:18,183



Circuit de Monaco

Monaco-GP 2018: Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:14,260



Baku City Circuit

Aserbaischan-GP 2019: Charles Leclerc (Ferrari), 1:43,009



Circuit Gilles Villeneuve

Kanada-GP 2019: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:13,078



Circuit Paul Ricard

Frankreich-GP 2019: Sebastian Vettel (Ferrari), 1:32,740



Red Bull Ring

Österreich-GP 2020: Carlos Sainz (McLaren), 1:05,619



Silverstone Circuit

Grossbritannien-GP 2020: Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:27,097



Hungaroring

Ungarn-GP 2020: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:16,627



Circuit de Spa-Francorchamps

Belgien-GP 2018: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:46,286



Circuit Zandvoort

Keine Zeit mit aktuellen Formel-1-Autos



Autodromo Nazionale di Monza

Italien-GP 2004: Rubens Barrichello (Ferrari), 1:21,046



Sochi Autodrom

Russland-GP 2019: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:35,761



Marina Bay Street Circuit

Singapur-GP 2018: Kevin Magnussen (Haas), 1:41,905



Suzuka Circuit

Japan-GP 2019: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:30,983



Circuit of the Americas

USA-GP 2019: Charles Leclerc (Ferrari), 1:36,169



Autódromo Hermanos Rodríguez

Mexiko-GP 2018: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:18,741



Autódromo José Carlos Pace

Brasilien-GP 2018: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:10,540



Albert Park Circuit

Australien-GP 2004: Michael Schumacher (Ferrari), 1:24,125



Jeddah Street Circuit

Noch nicht befahren



Yas Marina Circuit

Abu Dhabi-GP 2019: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:39,283