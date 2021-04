Sebastian Vettel: Nur noch Nummer 2 von Aston Martin?

​Auch in Portugal zieht Sebastian Vettel bei Aston Martin den Kürzeren gegen Lance Stroll. Der Heppenheimer sagt, wie er zulegen kann, meint aber: «Lance fährt hier eine etwas anderes Spezifikation als ich.»

Der frühere Formel-1-Fahrer Paul Di Resta wittert: «Die Leistungen von Sebastian Vettel sind kein Ausrutscher, sondern das ist vielmehr ein Trend. Er fuhr im vergangenen Jahr Charles Leclerc her, und er fährt jetzt Lance Stroll hinterher.» Der Schotte spricht bereits vom Karriere-Ende Vettels und mutmasst, wer wohl 2022 für den vierfachen Formel-1-Champion im Aston Martin sitzen könnte – ungeachtet der Tatsache, dass der 53fache GP-Sieger Vettel für mehrere Jahre unterzeichnet hat.

Aber nach zwei punktelosen ersten Saisonrennen von Sebastian (was erstmals seit 2009 vorgekommen ist) sieht Vettel auch in den ersten beiden Trainings im Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão bislang kein Land. Rang 16 im ersten Training, eine gute halbe Sekunde hinter Stroll (Elfter); Platz 15 im zweiten Training, bei ungefähr gleichem Rückstand auf den Kanadier, der dieses Mal Neuntschnellster ist. Vielleicht erklären diese Worte von Vettel den Rückstand: «Lance fährt hier eine etwas andere Spezifikation. Ich hoffe, dass er damit Fortschritte machen kann.»

Seb über sein Trainingstag: «Die Verhältnisse waren tückisch, weil es stark gewindet hat. Bei solchen Bedingungen ist es besonders schwierig, eine gute Runde zusammen zu bekommen.»

Daher kann von einer Erhöhung des Wohlfühlfaktors von Vettel im Auto noch keine Rede sein: «Wenn es so windig ist, dann ist alles schwierig, ich musste noch mehr mit dem Wagen kämpfen als sonst. In den Dauerläufen fühlte sich der Wagen besser an als auf eine schnelle Runde. Aber wir können erheblich zulegen. Wir müssen es nur schaffen, alles auf den Punkt zu bringen.»

«Das Auto macht noch nicht das, was ich mir vorstelle. Klar bin ich damit nicht zufrieden. Ich weiss, dass wir schneller fahren können.»



Seinen Humor hat Vettel zum Glück noch nicht verloren. Als er für einen Boxenhalt bei McLaren stehenblieb, kicherte Sebastian am Funk: «Tut mir leid, das musste ja mal irgendwann passieren. Ich habe mich noch gewundert, wieso niemand bereit stand.»



McLaren nahm das Ganze mit feiner Ironie, das Team twitterte: «Seb, bleibst du auch zum Abendessen?»



Vettel hatte bei jener Box angehalten, wo am Portugal-GP-Wochenende 2020 Ferrari untergebracht war.





2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638





1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224