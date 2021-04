Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): «Können noch zulegen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton schloss den Trainingsfreitag in Portimão als Schnellster ab – obwohl seine schnellste Runde nicht perfekt war, wie er hinterher erklärte. Auch deshalb erwartet er weitere Fortschritte.

Die GP-Stars hatten zum Auftakt ins GP-Wochenende in Portugal erneut kein leichtes Spiel, auch wenn die Piste in Portimão mehr Grip bot als noch beim letzten Formel-1-Besuch im vergangenen Oktober. Champion Lewis Hamilton, der am Morgen der fünftschnellste war und am Nachmittag die Bestzeit aufstellte, berichtete nach getaner Arbeit: «Es ist ziemlich ähnlich wie im vergangenen Jahr, wir hatten zwar etwas mehr Grip, aber es war sehr windig, deshalb schienen sich heute alle etwas schwer zu tun.»

Ob die vielen Ausritte wegen dem Wind, den Autos oder der Strecke unternommen wurden, sei schwer zu sagen, erklärte der Titelverteidiger, und betonte noch einmal: «Es war definitiv eine echte Herausforderung, auf der Strecke zu bleiben.»

Auch die Reifenwahl von Pirelli trug zu den Sorgen bei. Hamilton sagte dazu: «Im vergangenen Jahr hatten wir zu harte Reifen dabei und in diesem Jahr sind die Mischungen noch härter. Meiner Meinung nach sind das zu harte Reifen, es hätten die Mischungen C2, C3 und C4 sein sollen. Aber das ist für alle gleich und wir werden das schon irgendwie hinbekommen.»

Der 36-jährige Brite ist zuversichtlich, weitere Fortschritte erzielen zu können. «Es sieht eng aus», hielt er mit Blick auf das Duell gegen Max Verstappen fest. «Ich weiss nicht, wie seine Runde ausfiel, aber mein war nicht perfekt. Ich bin mir deshalb ziemlich sicher, dass wir noch zulegen können. Aber das werden die Anderen sicherlich auch, es wird also erneut spannend.»

2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638