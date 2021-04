Max Verstappen (2.): «So macht das keinen Spass»

​Red Bull Racing-Honda-Fahrer Max Verstappen hat in Portugal zwei Mal die zweitschnellste Zeit erreicht, zuerst hinter Valtteri Bottas, dann hinter Lewis Hamilton. Max knurrt: «So macht das keinen Spass.»

Ein neuer Asphalt, Wind und Regen machten das Formel-1-Fahren im vergangenen Herbst im Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão zeitweise zur Lotterie. Ein halbes Jahr später lacht zwar die Sonne vom Himmel, aber zwei Störfaktoren sind geblieben.

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat zwei Mal die zweitschnellste Zeit erreicht, am Morgen 25 Tausendstelsekunden hinter Valtteri Bottas (Mercedes), am Nachmittag 143 Tausendstel hinter Lewis Hamilton.

Imola-Sieger Verstappen ist gar nicht angetan: «Das war tückisch da draussen, der Asphalt ist noch immer super-rutschig. So macht das keinen Spass, auch wenn die Verhältnisse natürlich für alle gleich sind.»

In der Theorie müsste ein sechs Monate älterer Asphalt mehr Haftung aufbauen. Ob der verringerte Abtrieb der 2021er Autos und die neue Reifengeneration von Pirelli vielleicht zum Problem beitragen? Max: «Schwer zu sagen; ich weiss nur, dass es sich beim Fahren so anfühlt wie vor einem Jahr. Das ist einfach jammerschade, denn nun wird sich alles nur darum drehen, wer seine Walzen am besten ins richtige Betriebsfenster bringt. So sollte Formel 1 nicht sein.»

Der frühere Formel-1-Fahrer Paul Di Resta glaubt: «Pirelli hat die drei härtesten Mischungen nach Portugal gebracht. Diese Reifenwahl ist zu konservativ.»



Max Verstappen: «Der Wagen hat sich gut angefühlt, aber wir haben noch Arbeit vor uns. Ich erwarte erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mercedes.»





2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638





1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224