3. Training Portugal: Bestzeit von Max Verstappen 01.05.2021 - 14:04 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © LAT Max Verstappen war im dritten freien Training der Schnellste

Nachdem die beiden Mercedes-Piloten am Trainingsfreitag in Portugal das Tempo vorgegeben hatten, drehte Red Bull Racing-Star Max Verstappen in der letzten freien Trainingsstunde die schnellste Runde.