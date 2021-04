Charles Leclerc: «Das ist meine grösste Schwäche»

Charles Leclerc: «Du bist mit dem Auto immer am Limit»

Ferrari-Star Charles Leclerc ist nach dem Trainingsfreitag in Portimão zufrieden mit seinem Speed auf einer schnellen Runde. Im Renntrimm muss er aber noch zulegen, erklärte der Monegasse nach getaner Arbeit.

Charles Leclerc belegte im ersten freien Training zum Portugal-GP noch den vierten Platz auf der Zeitenliste, etwas mehr als zwei Zehntel fehlten dem Ferrari-Ass auf die Bestzeit von Valtteri Bottas. Am Nachmittag musste er sich mit Platz 7 begnügen, der Rückstand zur Spitzenzeit von Lewis Hamilton betrug mehr als fünf Zehntel.

Der 23-Jährige aus Monte Carlo sprach nach dem zweiten Training dennoch von einem guten Start ins Wochenende. «Das Fahren machte Spass, die Strecke war sehr rutschig, speziell in Kombination mit dem Wind war es sehr knifflig. Das Fahren in diesen Bedingungen ist aber eine wahre Freude, denn du bist mit dem Auto immer am Limit und ich habe das wirklich genossen.»

Leclerc weiss, wo er noch zulegen muss: «Im zweiten Training gab es viele Windböen, wir haben aber unser ganzes Programm abspulen können und wir sind offenbar ziemlich konkurrenzfähig. Auf einer schnellen Runde waren wir gut, im Renntrimm etwas weniger, ich denke, das ist an diesem Wochenende meine grösste Schwäche. Daran werde ich also arbeiten müssen, denn die Leistungsdichte ist so hoch, dass es darauf ankommen wird, möglichst keine Fehler zu machen.»

Sein Teamkollege Carlos Sainz verbesserte sich im Verlauf des Trainingsfreitags vom neunten auf den vierten Platz – der Spanier beendete den Tag mit 0,360 sec Rückstand auf die FP2-Bestzeit von Hamilton. Auch er sprach von einem positiven Freitag und erklärte: «Wir können unsere positive Lernkurve halten, denn die Bedingungen und der Asphalt sind ganz anders als in Bahrain und Imola. Dort bieten die Pisten viel Grip, hier war es sehr rutschig und sehr, sehr windig. Mir gefällt aber die Herausforderung, und ich habe das Rennen im vergangenen Jahr sehr genossen.»

«Unser Fokus liegt ganz auf den Qualifying-Samstag, und wir haben in Imola gesehen, dass der Freitag irreführend sein kann, wenn es ums Kräfteverhältnis geht. Ich denke, der Erfolg liegt im Reifenmanagement, wir müssen verstehen, wie man sie richtig aufwärmt und wann der richtige Zeitpunkt ist, um die schnellste Runde zu drehen», fügte der 26-Jährige aus Madrid an.

2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638