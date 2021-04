Ferrari-Junior Mick Schumacher: Freche Ansage

​Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher macht im Haas genau, was er tun sollte: Er bügelt seinen Stallgefährten Nikita Mazepin ein Mal mehr und er mischt sich unter die Fahrer von Williams und Alfa Romeo.

In der vergangenen Woche ist Mick Schumacher darauf angesprochen worden, wie mental schwierig seine Aufgabe 2021 sei. Denn vom Siegfahrer in der Formel 2 ist er, böse formuliert, zum Hinterherfahrer in der Formel 1 geworden – weil er im Haas-Renner mit stumpfen Waffen kämpft.

Der junge Deutsche behilft sich mit ein paar Tricks («Wenn vor mir ein Williams fährt, dann tu ich so, als würde ich den Renn-Leader jagen»), und er macht weiter, was von ihm erwartet wird – er sammelt Kilometer um Kilometer Formel-1-Erfahrung und bügelt so nebenbei seinen Haas-Stallgefährten Nikita Mazepin. Abgesehen davon hat er zwei Mal den Williams-Fahrer Nicholas Latifi hinter sich gelassen und schnupperte am Auspuff der Alfa Romeo-Fahrer.

Mick nach dem Training: «Es war erheblich rutschiger als ich es von anderen Strecken gewohnt, aber es hat Spass gemacht. Das Auto ist bei solchen Bedingungen ziemlich nervös, das erinnert ans Fahren mit einem Kart oder im Formel-3-Auto. Ich fand das interessant»

«Die Strecke gefällt mir sehr gut, das Layout erzeugt ein intensives Fahrerlebnis. Ich fand es nicht schwierig, Vertrauen aufzubauen, ich fand es hingegen knifflig, eine saubere Runde hinzubekommen – eben weil die Piste so rutschig ist. Ich fühle mich im Auto immer wohler, und daher fahre ich auch flotte Rundenzeiten. Wenn wir weiter so einen guten Job machen wie an diesem Freitag, dann dürfen wir dem Abschlusstraining guten Mutes entgegensehen.»



Schumacher hatte schon in in Imola angekündigt, dass er es sich vorgenommen hat, die erste Quali-Phase zu überstehen. Dazu muss ihm nicht nur eine tolle Runde gelingen, er muss auch fünf Gegner hinter sich lassen. Aber genau so eine freche Ansage erwarten wir von einem aufstrebenden Formel-1-Fahrer.





2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638





1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224