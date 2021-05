Portugal-GP im TV: Lewis Hamilton noch nicht happy 01.05.2021 - 07:53 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Lewis Hamilton erwartet ein spannendes Qualifying in Portimão

Die Formel-1-Stars hatten am Trainingsfreitag in Portugal alle Hände voll zu tun. Lewis Hamilton war am Ende der Schnellste, trotzdem war der Titelverteidiger nicht ganz glücklich mit seinem Renner.