Geheime Abstimmungen: Keine echte Lösung?

McLaren-CEO Zak Brown will gegen die Teamallianzen in der F1-Kommission vorgehen

McLaren-CEO Zak Brown hat sich für geheime Abstimmungen in der Formel-1-Kommission stark gemacht, um allfälligen Teamallianzen entgegenzuwirken. Ob dies das Problem löst, darf aber angezweifelt werden.

Wenn in der Formel-1-Kommission abgestimmt wird, dann haben die Grossen das Sagen: Bei wichtigen Entscheidungen schmieden die Rennställe gerne Allianzen mit ihren Motoren- und Technikpartnern. Die kleineren Rennställe stehen dabei unter Druck, und das ist McLaren-CEO Zak Brown ein Dorn im Auge.

Der Amerikaner veröffentlichte am Donnerstag einen offenen Brief, in dem er deshalb unter anderem auch geheime Abstimmungen bei wichtigen Fragen der Formel-1-Kommission fordert. Bei den Konkurrenten kommt diese Forderung grundsätzlich gut an, auch wenn Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff den erhofften Nutzen in Frage stellt.

Der Wiener betont, dass Mercedes noch nie versucht habe, die Entscheidung eines Kundenteams in der Formel-1-Kommission zu ändern und erklärt: «Es ist ziemlich einfach, man konnte in der Vergangenheit sehen, dass AlphaTauri immer wie Red Bull Racing abgestimmt hat, genauso folgt Haas dem Beispiel von Ferrari.»

«In unserem Fall ist es so, dass wir noch nie versucht haben, ein Team zu beeinflussen», stellt Wolff klar, räumt aber auch ein: «Natürlich, wenn es um die Antriebseinheit geht, dann stimmen die Motorenpartner geschlossen, aber keines der Teams würde beim Chassis-Reglement gegen die eigenen Interessen stimmen. Die Idee einer Geheimabstimmung ist gut, aber ich bezweifle, dass Franz Tost (AlphaTauri-Teamchef, Anm.) oder Günther Steiner (Haas-Teamchef, Anm.) dann keine Anweisungen mehr annehmen. Der Versuch ist aber gut.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vermutet, dass McLaren aus eigener Erfahrung diese Forderung stellt. «Das wäre natürlich schade, wenn wir eine Abstimmung deshalb geheim abhalten müssen», erklärte der Brite. «Aber jedes Team hat schon jetzt das Recht, das zu verlangen.» Grundsätzlich habe er kein Problem damit, fügte er an.

Auch Ferrari-Sportchef Laurent Mekies verweist auf die bereits existierende Möglichkeit jedes Teams, eine geheime Abstimmung zu fordern. Und der Franzose sagt: «Es gibt diese Möglichkeit bereits, wir haben aber zumindest in den vergangenen Jahren nicht oft davon Gebrauch gemacht. Wir sind dafür, auch wenn wir in Zukunft immer geheime Abstimmungen durchführen.»

2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638

1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224