McLaren in Portimão: Kein Top-10-Startplatz möglich?

Das McLaren-Duo belegte in den beiden Freitagstrainings in Portugal die Plätze 8 und 12. Angesichts des starken Auftritts von Alpine und Ferrari müssen Lando Norris und Daniel Ricciardo um den Q3-Einzug zittern.

Der Start ins dritte Rennwochenende der Saison in Portimão verlief für das McLaren-Team nicht ohne Probleme, dennoch konnte in beiden Sessions einer der beiden Piloten im Renner aus Woking in die Top-10 fahren. Am Vormittag war Lando Norris der Achtschnellste, während sein Teamkollege Daniel Ricciardo die zwölftschnellste Runde drehte.

Am Nachmittag belegte das Duo erneut die Ränge 8 und 12 auf der Zeitenliste, doch diesmal war es der Australier, der zu den schnellsten Zehn gehörte. Norris erklärte nach den zwei Trainingsstunden: «Der Wind hat die Arbeit für alle erschwert, aber es war ein guter Tag, denn wir konnten viele Dinge erledigen. Wir haben aber auch ein paar Probleme da und dort, deshalb konnte ich nicht so viele Runden drehen, wie ich es wollte.»

«An einigen Stellen der Strecke haben wir noch Mühe mit dem Auto», sprach der junge Brite Klartext. «Da sind wir ziemlich schwach und langsam, deshalb gibt es in diesem Bereich noch viel für uns zu tun», weiss der 21-Jährige. «Wir haben sicherlich noch einige Arbeit vor uns, um mit Zuversicht sagen zu können, dass wir es in die Top-10 schaffen. Das ist derzeit nicht der Fall und es ist wichtig, dass wir es ins Q3 schaffen. Aber Alpine scheint an diesem Wochenende viel konkurrenzfähiger zu sein, das macht es viel schwieriger, es ins Q3 zu schaffen.»

Teamkollege Daniel Ricciardo freute sich über die persönlichen Fortschritte, die er im McLaren-Renner machen konnte. Der Teamneuling erklärte: «Je mehr Runden ich drehe, desto wohler fühle ich mich und alles hat sich sehr viel vertrauter angefühlt, als ich heute Morgen ins Auto stieg. Es gibt sicherlich noch einiges zu tun und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Wir werden deshalb alles daran setzen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, um im Qualifying bei der Musik zu sein.»

2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638

1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224