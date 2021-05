Toto Wolff über Lewis Hamilton: Endlich ist es raus

​Lewis Hamilton wirkte wie ein Junge mit der Hand in der Keksdose: Sein Test mit 2022er Pirelli-Reifen bedeutet, dass er Ende 2021 wohl doch nicht zurücktritt. Was Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu sagt.

Das Thema Rücktritt Ende 2021 ist in aller Wahrscheinlichkeit vom Tisch: Lewis Hamilton hat für Pirelli 18-Zoll-Reifen im Hinblick auf die Saison 2022 getestet, genau, wir sprechen hier von jenem Lewis Hamilton, der ein bekennender Test-Muffel ist. Der Mercedes-Star gab in Portugal zu: «Dies war das erste Mal, dass ich mich freiwillig für einen Test gemeldet habe! Denn ich wollte herausfinden, wie wir unterwegs sind, was die 2022er Reifen angeht. Wir Fahrer wünschen uns für die kommende Rennwagengeneration Reifen, mit welchen wir härter attackieren können, ohne dass die Walzen so abbauen wie heute. Der erste Eindruck, den ich von den Niederquerschnittreifen gewonnen habe, ist gut.»

Dabei hatte Lewis Hamilton bislang immer offen gelassen, was er über 2021 hinaus machen wolle. Und auf einmal wirkte der Engländer wie ein Junge, der mit der Hand in der Keksdose erwischt worden ist. Also doch kein Rücktritt am Ende der Saison? Hamilton, sichtlich verlegen und wenig überzeugend: «Äh, das werde ich spontan entscheiden.»

Was sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff? Der 49jährige Wiener am Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão: «Lewis ist schon eine ganze Weile bei uns, und so lange wir ihm ein konkurrenzfähiges Auto hinstellen können, sehe ich keinen Grund, wieso wir unsere Zusammenarbeit nicht fortsetzen sollten. Jetzt ist herausgekommen, was wir bereits unter uns besprochen haben – und ich bin glücklich darüber.»





