Carlos Sainz: «Es war eine verpasste Gelegenheit» 06.05.2021 - 14:30 Von Andreas Reiners

Formel 1 © LAT Carlos Sainz

Für Carlos Sainz steht beim vierten Rennen in Barcelona ein Heimspiel an. Er will vor allem Wiedergutmachung für den schlechten Portugal-Auftritt betreiben.