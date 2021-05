Mark Webber über Verstappen–Hamilton: Es wird krachen

​Der Australier Mark Webber (44) erklärt, welche Faktoren im WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen am Ende entscheiden und wieso es zwischen den beiden krachen wird.

Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, wir stehen vor Runde 4, der Dauer-Weltmeister von Mercedes führt mit 69:61 Punkten gegen den elffachen GP-Sieger aus den Niederlanden. Auch der 210fache GP-Teilnehmer Mark Webber sieht sich dieses Duell auf höchstem Niveau mit grosser Freude an.

Der 44jährige Australier (WM-Dritter 2010, 2011 und 2013) sagt: «In den ersten zwei Rennen hat Lewis Hamilton das Mercedes-Team besser aussehen lassen als es in Wirklichkeit war. Der Wagen schien nicht einfach zu fahren zu sein. Aber Lewis hat wie gewohnt Spitzenergebnisse eingefahren und führt in der WM», so Webber gegenüber meinem Kollegen Enrique Naranja der Marca. «Aber in diesem Jahr hat er mit Max Vertappen einen harten Rivalen.»

«Wir sind ja alles Fans des Stils von Max, er fährt spektakulär, das ist genau, was wir von einem Piloten sehen wollen. Unterm Strich sind Hamilton und Verstappen zwei Gladiatoren, die einen Zweikampf höchster Intensität zeigen.»

Max Verstappen hat zwar vor kurzem erklärt, wie sehr er Lewis Hamilton im Zweikampf vertraue, doch der neunfache GP-Sieger Mark Webber glaubt: «Früher oder später wird es zwischen den beiden Feuerwerk geben, es ist unvermeidlich. Im Moment verstehen sie sich gut und respektieren sich, aber während der Saison kann sich das noch ganz anders entwickeln.»

«Lewis Hamilton ist wie ein Boxer, der weiss, dass er über einen Zwölfrundenkampf gehen muss. Er wird immer auf der Hut sein, und wer gegen ihn antritt, muss sich auf einen langen, harten Fight gefasst machen. Auf der anderen Seite: Red Bull Racing und Honda sind Vollblut-Racer, die wissen, wie man einen solchen Kampf führt.»



«Ich sehe ein Red Bull Racing-Honda, das nie besser vorbereitet gewesen ist für einen Titelkampf. Sie spüren, dass sie eine erstklassige Gelegenheit haben. Und ihnen ist auch klar, dass sie jede Chance beim Schopf packen müssen, denn ein Hamilton schenkt keine zweiten Gelegenheiten.»



Zu Max Verstappen meint Webber: «Ob du gegen Lewis Hamilton und Mercedes-Benz eine Chance hast, ist zunächst mal eine Frage der Reife. Wenn du den ersten Titelkampf bestreitest, so ist das eine gewaltige Herausforderung. Sollte sich die WM weiter so entwickeln, wie wir das erwarten, mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen, dann wird Hamilton in der etwas besseren Ausgangslage sein – aus dem einfachen Grund, weil er in dieser Situation mehr Erfahrung hat.»



«Verstappen kennt das so noch nicht, aber ich glaube, er ist inzwischen erfahren genug, um mit der Rolle eines Titelfavoriten umgehen zu können. Er strahlt enormes Selbstvertrauen aus, und bislang sah es nicht so aus, als würde ihm der Druck etwas ausmachen, anhaltend Spitzenposition einfahren zu müssen.»





Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0