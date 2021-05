Toto Wolff: «Saison wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff freut sich auf das nächste Spitzenduell gegen Red Bull Racing und betont: «Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist ein echter Prüfstand für das Auto.»

Nur wenige Tage nach dem Rennen in Portimão werden die GP-Stars in Spanien wieder gegeneinander antreten. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geht die WM in die nächste Runde und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff kann es kaum erwarten, seine Schützlinge auf der von den vielen Tests und Rennen bestens bekannte Strecke ausrücken zu lassen.

«Zwei Rennen innerhalb einer Woche sorgen immer für noch mehr Intensität im Rennkalender. Zugleich bedeuten sie aber auch, dass wir nicht allzu lange auf unsere nächste Dosis Rennaction warten müssen. Nach einem weiteren hart umkämpften Rennen am vergangenen Wochenende in Portugal ist das natürlich eine ganz besonders spannende Aussicht», sagt der 49-jährige Österreicher, der in Portimão den Sieg von Lewis Hamilton und Platz 3 von Valtteri Bottas bejubeln durfte.

«Wir haben Portimão mit einem starken Doppelpodium im Gepäck verlassen und konnten in diesem Zuge auch einige wichtige Erkenntnisse gewinnen, besonders, da für uns, ohne die Sensor-Probleme an Valtteris Auto, ein Doppelsieg im Bereich des Möglichen gelegen hätte. Es gibt noch viel zu tun und das Kräfteverhältnis scheint sich von Strecke zu Strecke zu verändern. Deshalb müssen wir uns an jedem Wochenende in Bestform präsentieren», fährt Wolff fort. «Diese Saison wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Red Bull und wir freuen uns darauf, diesen Kampf in wenigen Tagen in Spanien fortzusetzen.»

«Normalerweise haben wir zu diesem Zeitpunkt der Saison schon einige Zeit bei den Wintertestfahrten in Barcelona verbracht. Aber in diesem Jahr ist dem nicht so. Entsprechend freuen wir uns darauf, auf die Strecke zurückzukehren und zu erfahren, wie es laufen wird», erklärt der Wiener, der weiss: «Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine wahre Allround-Strecke mit einer Mischung aus verschiedenen Kurventypen und Geraden. Das macht den Kurs zu einem echten Prüfstand für das Auto.»

«Um auf dieser Strecke eine starke Performance zu zeigen, muss man das Management der Hinterreifen im Griff haben und das gehörte bislang in dieser Saison nicht zu unseren grössten Stärken», mahnt Wolff. «Für dieses Jahr gab es auch einige Modifikationen am Streckenverlauf, weswegen wir gespannt darauf sind, zu sehen, wie sich der W12 dort schlagen wird», fügt er an.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0