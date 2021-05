Norbert Haug über Vettel: «Das Potenzial ist da»

Aston Martin-Neuzugang Sebastian Vettel wartet immer noch auf seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr. Ex-Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug ist aber zuversichtlich, dass der Deutsche stetig Fortschritte machen wird.

Auch im dritten Rennen der Saison konnte Sebastian Vettel keine Punkte einfahren: Der vierfache Weltmeister musste sich mit dem 13. Rang begnügen, der im Vergleich zu den beiden 15. Plätzen in Bahrain und Imola zwar eine Verbesserung darstellte, die Ansprüche des ehrgeizigen Deutschen aber sicher nicht erfüllen dürfte.

Immerhin: Im Qualifying am Samstag gehörte Vettel zu den schnellsten Zehn. Zum Vergleich: Beim Saisonauftakt in Bahrain hatte er noch nicht einmal den Sprung ins Q2 geschafft, in Imola verpasste er die Hatz um die Top-10-Startplätze um knapp zweieinhalb Zehntel. In Portugal durfte der Heppenheimer schliesslich von Startplatz 10 losfahren.

Der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug ist denn auch zuversichtlich, dass sein Landsmann noch zulegen kann. «Das war jetzt schon besser», erklärte der 68-Jährige im Sky-Interview angesichts des jüngsten Auftritts des 53-fachen GP-Siegers.

«Ich glaube, das Potenzial ist da. Sebastian hat sich was vorgenommen, Aston Martin hat sich was vorgenommen. Ich denke schon, dass da schrittweise was vorangeht», ist sich der frühere Motorsport-Manager sicher.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0