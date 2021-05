Max Verstappen: «Ich war den Tränen nahe»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen feierte seinen ersten GP-Sieg in Barcelona. Der Niederländer erinnert sich vor dem Start des GP-Wochenendes in Spanien an diesen speziellen Triumph zurück.

In Spanien wird Max Verstappen an diesem Wochenende seinen 100. GP-Einsatz für Das Red Bull Racing Team bestreiten, für das er 2016 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht nur zum ersten Mal ausrückte. Der damalige Team-Neuling gewann das Rennen auch gleich. Zum Jubiläum mit dem Rennstall aus Milton Keynes sagt der 23-jährige Sohn von GP-Veteran Jos Verstappen lachend: «Die Zeit verging so schnell, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es schon so viele Rennen waren. Ich werde wohl alt!»

«Mir gefällt es schon seit jeher, Teil des Teams zu sein. Die Atmosphäre im Team ist großartig und jeder ist topmotiviert und voller Energie dabei. Die Zusammenarbeit klappt super und wir haben sehr viel Spass zusammen – auch abseits der Rennstrecke. Ich hoffe, noch viele Jahre zu dieser Truppe zu gehören», betont der elffache GP-Sieger, der es nicht erwarten kann, in Spanien wieder Gas zu geben.

An seinen ersten GP-Sieg in Barcelona kann sich Verstappen noch gut erinnern: «Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, denn der erste Formel-1-Triumph ist ziemlich emotional, vor allem, wenn es ein kleiner Schock ist, weil es das Team-Debüt ist. Ich werde nicht so schnell emotional, aber ich war an jenem Tag den Tränen nahe, genauso wie mein Vater. Da erinnert man sich daran, wie man es in die Formel 1 geschafft hat.»

«Es war nicht einfach, auch wenn die Leute das manchmal denken, weil es so einfach aussieht, wenn man gewinnt. Aber es steckt viel harte Arbeit dahinter und wie alle jungen Piloten musste auch ich viel Zeit weit weg von zuhause verbringen, durch ganz Europa reisen und so hart wie möglich arbeiten. Natürlich hatte ich viel wertvolle Hilfe von meinem Vater, der mich gut vorbereitet hat, aber es gibt keine Garantie, dass es mit der Formel-1-Karriere klappt. Als Familie war das aber immer unser Ziel», erzählt der Niederländer.

«Nach dem ersten Sieg ging mir das alles durch den Kopf und es war einfach ein unglaublicher Tag. Ich habe es schon oft gesagt, mein erster Sieg war ein Schock, denn niemand hatte diesen erwartet, und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich bin allen, die mit mir gearbeitet haben, sehr dankbar dafür, dass sie mir halfen, diesen Meilenstein in einem so jungen Alter zu erreichen», erklärt Verstappen, der auch in diesem Jahr kein leichtes Spiel erwartet.

«Barcelona kann eine gute Strecke für uns sein, aber ich erwarte, dass auch Mercedes sehr schnell sein wird. Es wird also erneut sehr eng werden und es kommt darauf an, wer das beste Set-up findet. Wir wissen, dass die Piste genügend Grip bietet und sich in dieser Hinsicht von Portugal unterscheidet, deshalb erwarte ich, dass wir dort den wahren Speed der Renner sehen werden», prophezeit der 45-fache GP-Podeststürmer, der vor dem vierten Rennwochenende den zweiten Tabellen-Zwischenrang hinter WM-Leader Lewis Hamilton belegt.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0