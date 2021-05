Barcelona: Pole-Position wichtiger als in Monaco!

​Es gehört zum Allgemeinwissen über die Formel 1: Das Überholen auf dem Strassenkurs von Monte Carlos ist so gut wie unmöglich. Nur – statistisch ist die Pole-Position in Barcelona noch wichtiger!

Der Circuit de Barcelona-Catalunya birgt einige Besonderheiten. Auf den ersten Blick kaum zu glauben – die Pole-Position auf der katalanischen Rennstrecke bietet aus statistischer Sicht eine grössere Siegchance als der beste Startplatz in den Strassen von Monaco!

Wir schauen uns dazu zunächst einmal die Sieger und ihre Quali-Platzierungen an, seit auf der katalanischen Rennstrecke ausserhalb von Barcelona gefahren wird, also seit 1991.

1991: Nigel Mansell (GB), Williams (Startplatz 2)

1992: Nigel Mansell (GB), Williams (1)

1993: Alain Prost (F), Williams (1)

1994: Damon Hill (GB), Williams (2)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1996: Michael Schumacher (D), Ferrari (3)

1997: Jacques Villeneuve (CDN), Williams (1)

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

2000: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (2)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Felipe Massa (BR), Ferrari (1)

2008: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari (1)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (2)

2012: Pastor Maldonado (YV), Williams (2)

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari (5)

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2016: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (4)

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (2)

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)



Wir fassen zusammen: An 30 Rennwochenenden gewann 21 Mal der Fahrer von der Pole-Position aus (70 Prozent), 27 Mal stammte der Sieger aus der ersten Startreihe (90%). Nur einmal gewann ein Pilot ausserhalb der ersten zwei Reihen – Alonso 2013 von Startplatz 5 aus.



Nun zu Monaco.



1991: Ayrton Senna (BR), McLaren (1)

1992: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1993: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1994: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (2)

1996: Olivier Panis (F), Ligier (14)

1997: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

1998: Mika Häkkinen (FIN), Ferrari (1)

1999: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2000: David Coulthard (GB), McLaren (3)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2002: David Coulthard (GB), McLaren (2)

2003: Juan Pablo Montoya (COL), Williams (3)

2004: Jarno Trulli (I), Renault (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Fernando Alonso (E), McLaren (1)

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren (3)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (1)

2012: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (2)

2013: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2014: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (2)

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (3)

2017: Sebastian Vettel (D), Ferrari (2)

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2020: Grand Prix abgesagt



In Monaco sind also bei 29 Rennen 14 Fahrer von der Pole-Position aus zum Sieg gebraust (48,27%), 22 Piloten fuhren aus der ersten Reihe zum Triumph im Fürstentum (75,86%). Die Werte liegen damit deutlich unter jenen von Barcelona.