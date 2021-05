Mercedes: Selbstkritik nach spätem Stopp von Bottas

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas bog im Portugal-GP kurz vor Rennende an die Box ab, um sich frische Reifen für die Jagd nach dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde zu holen. Das hätte schief gehen können.

Am Ende durfte sich Valtteri Bottas doch noch über den Extra-Punkt freuen, den es in jedem GP für die schnellste Rennrunde gibt. Doch dies konnte er nur, weil die Rennleitung die noch schnellere Rundenzeit von Red Bull Racing-Kontrahent Max Verstappen wieder strich, weil dieser die Streckengrenze in der vierzehnten Kurve überschritten hatte.

Der 23-jährige Niederländer hatte es Bottas gleichgetan und sich zum Schluss noch frische weiche Reifen für die Zeitenjagd geben lassen. Der Mercedes-Pilot bog am Ende der 63. Runde an die Box ab, Verstappen folgte seinem Beispiel in Runde 64. Bottas stellte in der vorletzten Rennrunde die bis dato schnellste Zeit auf, die Verstappen im letzten Umlauf vor dem Fallen der Zielflagge in den Schatten stellte.

Mercedes-Stratege James Vowles gibt in seiner Rennanalyse zu: Rückblickend war es ein Fehler, Bottas bereits drei Runden vor dem Rennende an die Box zu holen. «Der weiche Reifen liess sich schwerlich aufwärmen, deshalb dachten wir, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn er mehr als einen Versuch hat», erklärt der Ingenieur.

«Doch das war unbedacht, denn wir hatten nicht alle Konsequenzen des frühen Stopps in Erwägung gezogen, denn damit haben wir Verstappen die Gelegenheit gegeben, auch an die Box abzubiegen», fügt Vowles an. Verstappen ärgerte sich über die gestrichene Rundenzeit, durfte sich aber mit dem zweiten Platz trösten, Bottas musste sich mit Platz 3 begnügen.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0