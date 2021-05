Sergio Pérez: «Sollten um den Sieg kämpfen können»

Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez ist überzeugt, dass er stark ins nächste Rennwochenende in Spanien starten kann. Er weiss aber auch: «Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist ein sehr kniffliger Kurs.»

Mit dem vierten Platz konnte sich Sergio Pérez in Portugal 12 frische WM-Zähler sichern und in der WM-Tabelle vom achten auf den sechsten Platz vorrücken. Trotzdem fällt sein Rückblick kritisch aus. «Natürlich habe ich etwas Besseres erwartet, aber ich bevorzuge es, das Glas als halbvoll zu betrachten. Und ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die ich bei der Anpassung ans Auto machen konnte», erklärt er.

«In Imola und Portugal haben wir zwei sehr komplizierte Rennen erlebt und ich habe viel gelernt. Wir konnten in Portimão das Tempo der Spitzenreiter halten, und wir haben ein paar wertvolle Punkte gesammelt. Und es kann nur besser werden», macht sich der Rennfahrer aus Guadalajara Mut.

Und Pérez schwärmt: «Ich bin noch nicht so lange in diesem Team, aber seit meiner Ankunft hat sich die Atmosphäre nicht verändert. Alle arbeiten aufs gleiche Ziel hin: Rennen zu gewinnen und um den Titel zu kämpfen. Es ist ganz anders als alles, was ich vorher erlebt habe und die Motivation ist entsprechend gross. Ich bin sehr glücklich, Teil dieser Anstrengungen zu sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Team nicht enttäuschen werde.»

Ähnlich zuversichtlich fällt Pérez’ Prognose für das anstehende Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus: «Ich denke, wir sollten gleich von Anfang an bei der Musik sein. Es ist eine sehr spezielle Piste mit sehr langsamen Kurven und auch Highspeed-Kurven. Der Schlüssel zum Erfolg liegt also im richtigen Kompromiss. Auch den Wind darf man nicht ausser Acht lassen. Es ist ein sehr kniffliger Kurs, aber wie gesagt, wir sollten von Anfang an konkurrenzfähig sein und um den Sieg kämpfen können.»

