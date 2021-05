Fernando Alonso vor Heimspiel: Mehr Punkte im Visier 05.05.2021 - 15:13 Von Agnes Carlier

Formel 1 © Alpine Fernando Alonso

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso konnte in den vergangenen beiden GP in Imola und Portugal punkten. Das will der zweifache Weltmeister bei seinem Heimrennen in Spanien auch schaffen.