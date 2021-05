Jenson Button über Bottas: Mercedes muss weitergehen

Valtteri Bottas und Jenson Button 2018 in Silverstone

​Formel-1-Weltmeister Jenson Button glaubt nicht daran, dass Valtteri Bottas in seinem heutigen Rennstall eine grosse Zukunft hat: «An einem bestimmten Punkt muss Mercedes-Benz weitergehen.»

Valtteri Bottas hat mit und dank Mercedes neun Formel-1-WM-Läufe gewonnen, 2019 und 2020 wurde er hinter seinem Stallgefährten Lewis Hamilton jeweils WM-Zweiter. Jahr um Jahr beteuert der inzwischen 31jährige Finne, dass er sich weiter verbessert habe und den scheinbar übermächtigen Teamkollegen Hamilton nun im Kampf um den Titel herausfordern werde.

Aber die Statistik zeigt: Seit Bottas zu Mercedes gestossen ist, hat er neun Rennen gewonnen, Hamilton hingegen 43. Und auch 2021 liegt Bottas schon wieder zurück – vor dem Grossen Preis von Spanien steht der Finne als WM-Vierter mit 32 Punkten da, Hamilton führt die Tabelle mit 69 Zählern an.

Jenson Button ist als GP-Experte für die englische Sky nach Barcelona gereist. Der 41jährige Formel-1-Weltmeister von 2009 glaubt einfach nicht mehr daran, dass von Bottas noch eine verblüffende Leistungssteigerung kommt: «Das Problem ist nicht das Qualifying, denn da zeigt Bottas oft Leistungen, die auf Augenhöhe mit jenen von Lewis liegen. Das Problem sind vielmehr die Rennen. Da fährt Hamilton einfach auf einem anderen Niveau.»

Das war nicht immer so, wie sich der 15fache GP-Sieger Button erinnert, der bei McLaren von 2010 bis 2012 an der Seite von Hamilton fuhr: «Damals war die grosse Stärke von Lewis das Qualifying, in den Rennen waren seine Leistungen etwas inkonstant. Heute ist er im Grand Prix fast stärker als im Qualifying, und das führe ich auf seine Erfahrung zurück.»

Die Verträge der Mercedes-Fahrer laufen Ende 2021 aus, jener von Hamilton, jener von Button, und Mercedes-Zögling George Russell – heute im Williams – wäre für 2022 ebenfalls frei.



Jenson Button findet: «An einem bestimmten Punkt muss Mercedes-Benz weitergehen und einen anderen Fahrer ins zweite Auto neben Hamilton setzen – um herauszufinden, ob der Lewis etwas mehr fordern kann.»





3. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,835

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,070

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,308

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,410

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,423

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,494

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,535

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,582

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,597

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,606

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,662

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,673

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,700

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:18,877

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,005

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,214

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,363

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,392

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,999

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,237





2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976