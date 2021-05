Formel 1 in Spanien: Quote bricht trotz RTL stark ein

Das Formel-1-Rennen in Barcelona war eines von vier WM-Läufen, das RTL im Free-TV übertrug. Die Quote brach trotzdem mächtig ein.

Diese Zahlen dürften die Verantwortlichen überrascht haben: Das vierte Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona haben bei RTL im Schnitt nur 2,5 Millionen Fans gesehen. Der Spanien-GP war das zweite von insgesamt vier Rennen, das der Privatsender im Rahmen einer Sublizenz 2021 im Free-TV zeigt.

Zuletzt in Imola waren es noch 4,16 Millionen gewesen, die sich die Formel 1 im Free-TV angesehen hatten. Der Marktanteil ist ein Hinweis auf den Grund für die starke Zurückhaltung, die es in der Vergangenheit so eigentlich nur bei Übertragungen aus Übersee am frühen Morgen gab.

Denn RTL kam ab 15 Uhr trotz der eher mageren Quote auf starke 23,2 Prozent Marktanteil insgesamt, beim jungen Publikum waren es 19 Prozent.

Bedeutet: Die generelle TV-Nutzung war am Sonntag geringer, was dann wohl daran lag, dass sich in Deutschland bei Temperaturen von fast 30 Grad der Frühsommer erstmals blicken ließ.

Denn auch Sky bekam das zu spüren, beim Pay-TV-Sender schauten 460.000 Menschen zu, was der mit Abstand schlechteste Wert in dieser Saison ist. Auch hier war der Marktanteil mit 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern stark.

Die Quoten 2021 in der Übersicht

Bahrain: Sky 1,12 Millionen/Servus TV 639.000

Imola: Sky 770.000/RTL 4,16 Millionen/ORF 772.000

Portugal: Sky 840.000/ServusTV 743.000

Spanien: Sky 460.000/RTL 2,5 Millionen