Max Verstappen: «Wir haben nichts falsch gemacht»

​Formel-1-Experte Martin Brundle ist der Ansicht, Red Bull Racing habe in Spanien den Sieg wegen falscher Strategie verloren. Aber Max Verstappen sagt: «Wir haben nichts falsch gemacht.»

100. Grand Prix für Max Verstappen in Diensten von Red Bull Racing, aber es kam nicht zu einer Wiederholung seines Triumphs gleich beim ersten Einsatz für RBR, an gleicher Stelle im Jahre 2016. Der langjährige Formel-1-Pilot Martin Brundle sieht den Sieg für Lewis Hamilton in Spanien und die Niederlage von Verstappen so: «Red Bull Racing hat den Sieg verloren wegen eines zu langen ersten Stopps und weil danach darauf verzichtet wurde, auf die Herausforderung von Mercedes-Benz zu reagieren.»

Aber Max Verstappen ist nicht der Ansicht, dass die RBR-Truppe mit einer anderen Strategie Hamilton am Sieg hätte hindern können: «Aus meiner Sicht haben wir nichts falsch gemacht, ich erkenne keine Strategie, mit welcher wir das hätten drehen können.»

Verstappen nach dem zweiten Platz im Spanien-GP: «Seien wir mal ehrlich – Lewis war schon mit den weichen Reifen schneller, auch wenn ich die Spitze halten konnte. Aber als wir auf den mittelharten Reifen gewechselt haben, wurde der Unterschied noch markanter. Wenn du mehr als eine Sekunde pro Runde langsamer bist, dann hast du eben keine Chance.»

Der elffache GP-Sieger weiter: «Für mich hat heute nicht die Strategie den Ausschlag gegeben, sondern der rohe Speed. Und da war Mercedes an diesem Tag einfach besser. Wir hätten mit einem weiteren Stopp die Spitze nicht zurückerobern können.»



«Dieses Rennen hat gezeigt: Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten. Wir sind im Hintertreffen und müssen Boden gutmachen. Wir müssen schneller werden.»



«Das ist auch das Fazit dieses Rennen: zu langsam. Es nützt nichts, wenn du in Führung liegst, aber in Sachen Speed keine Antwort hast. Nochmals: Mit einem zweiten Stopp hätte auch mit frischeren Reifen den notwendigen Boden auf Lewis nicht aufgeholt. Von daher ist Rang 2 heute das Beste, das wir aus dem Rennen herausholen konnten.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0