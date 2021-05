Sebastian Vettel: «Natürlich bin ich nicht zufrieden»

Sebastian Vettel blieb auch beim vierten GP-Einsatz für Aston Martin ohne Punkte: Der Deutsche kreuzte die Ziellinie als Dreizehnter und gab hinterher eine nüchterne erste Analyse ab.

Sebastian Vettel erlebte am Sonntagnachmittag einen schwierigen GP-Einsatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Aston Martin-Teamneuling nahm das Rennen von Startplatz 13 in Angriff und kam am Ende auch als Dreizehnter über die Ziellinie. Hinterher erklärte der Heppenheimer vor laufender Kamera: «Ich glaube, was den ersten Stopp angeht, war ich etwas verloren, weil dieser etwas langsam war.»

«Und beim zweiten Stopp bin ich dann hinter den Kimi Räikkönen gefallen, was nicht ideal war. Ich denke, da habe ich mir die Reifen kaputtgefahren und hinten raus war ich dann nicht schnell genug», fügte der vierfache Champion an. Vettel betonte auch: «Natürlich bin ich nicht zufrieden mit dem 13. Platz.»

Über die Gründe für das mässige Ergebnis wollte er nicht spekulieren. «Ich denke, wir hätten vielleicht von der Strategie her etwas anders unterwegs sein können, aber ich muss mir das erst anschauen, bevor ich mir da ein Urteil bilde», winkte der Deutsche auf die entsprechende Frage ab. «Es war leider kein reibungsloses Rennen, trotzdem ist es in etwa das, was wir derzeit erreichen können.»

«Vielleicht wäre im Rennen mehr möglich gewesen, aber letztlich war unser Renntempo diesmal einfach nicht gut genug, um nach vorne zu kommen. Wir müssen analysieren, ob es etwas gibt, das wir besser hätten machen können. Wir tun uns schwer, einen Schritt nach vorne zu machen, aber wir haben ja noch ein paar Rennen», betonte Vettel auch.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0