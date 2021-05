Charles Leclerc: «Ferrari ist auf dem richtigen Weg»

​Rang 4 von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, erneut ein Spitzenergebnis des Monegassen. Der zweifache GP-Sieger sieht Ferrari nach dem WM-Lauf von Spanien auf Kurs: «Wir sind auf dem richtigen Weg.»

Sechster in Bahrain, Vierter in Imola, Sechster in Portugal, nun erneut Vierter in Spanien – Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat einen guten Lauf und nistet sich auf WM-Rang 5 ein, mit nunmehr 32 Punkten. Er hält Ferrari auch im Konstrukteurs-Duell mit McLaren im Gespräch, derzeit steht es 53:42 für die Briten im Kampf um WM-Rang 3 hinter Mercedes-Benz und Red Bull Racing.

Leclerc luchste kurz nach dem Start Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas den dritten Rang ab, damit war das Fundament gegossen für eine bärenstarke Fahrt. Charles sagt nach dem Rennen zur Leistung von Ferrari: «Wir sind auf dem richtigen Weg, so müssen wir weitermachen, mit Entwicklung, die voll einschlagen.»

Der Sieger der WM-Läufe von Belgien und Italien 2020 ist mit seiner Leistung sichtlich zufrieden: «Ich hatte einen guten Start, und der hat es mir erlaubt, in Kurve 3 aussen an Bottas vorbeizugehen. Dann lief alles wie am Schnürchen. Wir konnten das ganze Rennen über ein hohes Tempo halten. Und ich glaube, mit Rang 4 haben wir das Maximum aus unseren Möglichkeiten gemacht. Dieser Platz ist uns nicht geschenkt worden, den haben wir uns hart verdient.»

«Ich bin mit der Arbeit von Ferrari sehr zufrieden. Diesen Schwung müssen wir halten, den Wagen noch schneller machen, und das wird uns in die Position bringen, WM-Rang 3 zu erobern.»

«Vor allem freut es mich zu sehen, dass wir punkto Entwicklung bislang alles richtig machen. Was wir austüfteln, wirkt sich auf der Bahn genau so aus, wie wir uns das ausgerechnet hatten. Das schafft Vertrauen. Wir haben auch in Sachen Reifen-Management enorme Fortschritte erzielt, das ist in den heutigen Rennen elementar.»

Charles Leclerc platzt vor seinem Heimrennen in Monaco beinahe vor Tatendrang: «Natürlich ist Monte Carlo für mich etwas ganz Besonderes. Und ich freue mich auch sehr darauf, dass wir auf den Tribünen wieder mehr Fans sehen dürfen.» Die Veranstalter des Traditions-GP haben am 4. Mai angekündigt: Pro Tag werden 7500 Besucher zugelassen.



Aber was kann Ferrari in Monaco reissen? Charles: «Wir waren selber ein wenig erstaunt darüber, wie flott wir in Barcelona im letzten Pistensektor unterwegs gewesen sind, jenem mit den langsamen Kurven. Der Wagen lag dort sehr gut. Wir dürfen Monaco mit Zuversicht entgegenblicken, aber natürlich sind Mercedes und Red Bull Racing schneller.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0