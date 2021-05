Andrew Shovlin (Mercedes): «Es war sehr viel Arbeit»

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas beendeten den Spanien-GP auf den Positionen, auf denen sie das Rennen auch in Angriff genommen hatten. Trotzdem hatten sie alle Hände voll zu tun, wie Ingenieur Andrew Shovlin erklärt.

Der Start zum vierten Kräftemessen des Jahres verlief nicht nach den Mercedes-Plänen: Polesetter Lewis Hamilton musste sich Max Verstappen geschlagen geben, sein Teamkollege Valtteri Bottas fiel hinter Charles Leclerc im Ferrari zurück. 66 Rennrunden später war alles wieder beim Alten: Hamilton fuhr seinen 98. GP-Sieg vor Verstappen und Bottas ein, Leclerc folgte auf dem vieren Rang.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin freute sich über den dritten Saisonsieg von Hamilton und erklärte: «Herzlichen Glückwunsch an Lewis zu einem weiteren verdienten Sieg! Heute war ein guter Tag für das Team und die Fahrer, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr viel Arbeit war, um wieder dorthin zu gelangen, wo wir das Rennen begonnen haben.»

«Beide Fahrer verloren am Start Positionen: Bei Lewis gab es keine speziellen Probleme, er hat einfach in der sauberen Luft etwas eingebüsst und kam auf die linke Seite, wo man nach draussen gedrückt werden kann», schilderte der Brite daraufhin. «Valtteri wurde in Kurve 3 hinter Lewis eingeklemmt und verlor dadurch aussen herum einen Platz gegen Leclerc. Wir wussten, dass das Überholen auf dieser Strecke auf gleich alten Reifen schwierig sein würde, aber wir konnten zum Glück nah genug an Max dran bleiben, um ihn zu Beginn unter Druck zu setzen. Und bei Valtteri konnten wir einen Undercut gegen Charles setzen.»

«Vor dem Rennen dachten wir, dass eine Ein-Stopp-Strategie viel einfacher umzusetzen sein würde als es dann tatsächlich der Fall war. Aber ich glaube nicht, dass wir die einzigen waren, die diesen Gedanken hatten. Das liegt grösstenteils an den verkürzten Sessions, in denen wir weniger Zeit haben, um unsere Hausaufgaben zu erledigen. Aber das führte immerhin zu der alternativen Strategie, mit der wir am Ende den Sieg einfahren konnten, als viele Autos zum Schluss abfielen», sagte Shovlin mit Blick auf die Strategie.

Und angesichts des Klassikers in Monaco, der als nächstes Rennen auf dem WM-Programm steht, fügte der 47-Jährige an: «Unser Tempo war an diesem Wochenende sehr solide, obwohl wir relativ gesehen im Renntrimm immer noch besser zu sein scheinen als auf einer schnellen Runde. In Monaco kommt es hauptsächlich auf die Performance auf einer Runde an. Es ist immer eine Herausforderung, das an diesem Wochenende richtig hinzubekommen, aber Monaco ist ein fantastisches Rennen und wir freuen uns darauf, nach der Pause im vergangenen Jahr wieder dort zu fahren.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0