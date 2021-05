Helmut Marko: «Der Stopp war eine Sensationsleistung»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärte nach dem vierten Saisonlauf in Barcelona: «Max Verstappen kam unaufgefordert an die Box und unsere Leute haben sensationell reagiert.»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko musste mitansehen, wie sein Schützling Max Verstappen in der ersten Rennrunde des Spanien-GP in Führung ging, nur um diese sechs Runden vor dem Ende wieder an Polesetter Lewis Hamilton abzugeben, der seinerseits den 98. GP-Sieg seiner Karriere einfuhr. Verstappen kreuzte die Ziellinie als Zweiter vor dem zweiten Mercedes von Valtteri Bottas.

Verstappens Teamkollege Sergio Pérez schaffte es als Fünfter hinter Ferrari-Talent Charles Leclerc ins Ziel, und Marko gestand im ORF-Interview gewohnt nüchtern: «Wir haben heute im ersten Stint gesehen, dass Mercedes ein besseres Renntempo hat.» Dies sei offensichtlich, wenn ein Gegner innerhalb einer Sekunde locker hinter einem herfahre, ohne dass die Reifen kaputtgehen.

Dass Verstappen bei seinem ersten Boxenstopp in Runde 24 ganze 4,2 sec warten musste, bevor er wieder losfahren konnte – und dabei im entscheidenden Moment wichtige Sekunden auf Hamilton verlor – lag nicht an der Boxencrew, wie der Grazer klarstellte: «Das ist gar nicht so rübergekommen, aber der Max kam unaufgefordert an die Box, und unsere Leute haben sensationell reagiert.»

«Sie haben ihn noch in knapp vier Sekunden abgefertigt. Es war ein Missverständnis, der Renningenieur sagte nächste Runde, er meinte diese, irgendwie hat er das offenbar missverstanden», fügte Marko an, und betonte noch einmal: «Der Stopp war eine Sensationsleistung, denn er kam im allerletzten Moment rein, aber das kann passieren.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0