Red Bull Racing: In der Entwicklung noch einiges vor

Nach dem vierten Formel-1-Saisonrennen hat Lewis Hamilton 14 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen. Red Bull Racing hat in der Entwicklung «einiges vor», außerdem noch Sergio Pérez in der Hinterhand.

Das Rennen um den WM-Titel zwischen Mercedes und Red Bull Racing bleibt auch nach dem vierten Rennen eng. Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko kündigt an, dass noch einiges kommen wird.

Ganze 14 Punkte Rückstand hat Max Verstappen auf Lewis Hamilton nach vier Rennen der neuen Formel-1-Saison. Der Niederländer und Red Bull Racing bleiben in Schlagdistanz, auch wenn klar ist: Bei einem 3:1 in Saisonsiegen zugunsten von Titelverteidiger Hamilton muss den Herausforderern etwas einfallen.

«Es ist zum Glück noch ein Rückstand, der bei der bevorstehenden Anzahl an Rennen nicht beängstigend ist. Aber wir müssen im Rennen den Speed finden und das ist klar», sagte Marko nach dem Rennen in Barcelona, das Mercedes durch einen Strategie-Streich gewann.

Für das kommende Rennen in Monaco hofft Marko auf eine Vorentscheidung im Qualifying. «Wenn wir unsere Qualifying Stärke behalten, ist die Monaco Form so, dass man vorne bleibt. Da gibt es keine Überholmanöver. Das ist die Hoffnung», sagte er.

Und kündigte an, dass Red Bull Racing nachlegen wird, auch wenn es parallel bei der Entwicklung auch schon um das neue Reglement geht: «Wir haben in der Entwicklung einiges vor. Wie schnell und effektiv es kommen wird, werden wir nach Monte Carlo sehen. Wir sind bis zur Sommerpause voll in der Entwicklung. Dann werden wir sehen, wie die Situation aussieht», sagte Marko.

«Ich gehe aber davon aus, dass wir immer noch eine reelle Chance haben. Aber wir werfen nicht die WM weg, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Änderungen für 2022», sagte er.

Ein Trumpf, der aktuell im Titelkampf noch fehlt, ist Verstappens Teamkollege. Den Sergio Pérez hat als Neuling bei Red Bull noch genug mit sich selbst zu tun, als dass er Verstappen im Kampf gegen Mercedes mit Hamilton und Valtteri Bottas helfen könnte.

«Letztendlich kämpfe ich immer alleine. So können sie leicht einen weiteren Stopp machen, weil hinter ihnen eine Lücke ist», sagte Verstappen. Hamilton legte in Barcelona den zweiten Stopp ein, weil Pérez so weit zurücklag. So konnte Hamilton am Ende auf frischen Reifen den Sieg einfahren.

Wäre Pérez weiter vorne gewesen, «dann können sie wenigstens den zweiten Stopp nicht machen», so Verstappen.

Auch Teamchef Christian Horner nimmt Pérez in die Pflicht. «Wir brauchen strategisch beide Autos vorne, damit Mercedes diese Option nicht hat. Wir brauchen ihn unbedingt in dieser Lücke, damit Mercedes nicht die Strategieoptionen hat, die sie hatten», so Horner.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0