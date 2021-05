Max Verstappen (2.): «Ich sah es kommen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen konnte Polesetter Lewis Hamilton beim Start des Spanien-GP zwar überholen. Am Ende musste er dem Mercedes-Piloten den Sieg aber überlassen.

Letztlich konnte sich Max Verstappen nicht an der Spitze halten: Der Niederländer wurde sechs Runden vor dem Ende des Spanien-GP von Lewis Hamilton überholt und musste sich mit dem zweiten Platz und dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde begnügen. Der Mercedes-Star sicherte sich den 98. GP-Sieg seiner Karriere, weil er auf deutlich frischeren Reifen mit Hilfe von DRS und Windschatten am Red Bull Racing-Star vorbei kam.

«Ich sah es kommen», seufzte Verstappen nach der Zieldurchfahrt. «Er war schon mit den Softs am Ende schneller, und als wir die Medium-Reifen drauf hatten, war er deutlich schneller», erklärte er mit Blick auf den Sieger aus dem Lager der Sternmarke. «Er konnte den Rückstand auf weniger als eine Sekunde drücken und halten und ich konnte nicht viel ausrichten.»

Als Hamilton einen zweiten Stopp einlegte, wusste der 23-Jährige, dass er das Rennen wohl nicht gewinnen würde: «Ich hatte bereits Probleme mit meinen Reifen und nach dem Stopp konnte man sehen, wie er Runde für Runde näher kam. Es fehlte uns schlicht an Speed, ich habe alles versucht, aber wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen Gas geben und aufholen, denn derzeit sind wir etwas langsamer.»

Der Sieger erklärte strahlend: «Ich habe Jagd auf Verstappen gemacht, und ich war so lange so nah dran, und ich befürchtete, dass ich mir damit die Reifen ruinieren würde, aber ich schaffte es, sie gerade noch am Leben zu halten. Ich lag dann 20 Sekunden oder so zurück und es war ein langer Weg zurück nach vorne, aber es war ein guter Schachzug, eine grossartige Strategie des Teams, jeder hat einfach einen bemerkenswerten Job gemacht, was für ein Tag!»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0