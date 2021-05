Robert Kubica (Alfa Romeo): Pirelli testet Radkappen

​Einige Teams sind nach dem Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geblieben, um 2022er Pirelli-Reifen zu testen. Die Mailänder zeigten dabei auch erstmals die neuen Radkappen.

Im Anschluss an den vierten WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya brüllen erneut die Motoren: Pirelli hatte Red Bull Racing, Alfa Romeo und Alpine darum gebeten, in Katalonien zu bleiben, um gemeinsam Niederquerschnittreifen für die Saison 2022 zu testen.

Am Dienstag im Einsatz: Der Thai-Brite Alexander Albon für RBR sowie der Pole Robert Kubica für Alfa Romeo in einem umgebauten 2019er Alfa Romeo C38. Der Russe Daniil Kvyat wird für Alpine am Mittwoch, 12. Mai fahren.

Alfa Romeo hat dankenswerterweise Bilder vom Test veröffentlicht, welche auch die neuen Radkappen für die Hinterräder zeigen. Die ersten Kommentare dazu in Fan-Foren der Königsklasse fallen gemischt aus.

Im Mittelpunkt des Mailänder Formel-1-Alleinausrüsters steht die Arbeit mit den profillosen Slick-Reifen. Rundenzeiten werden von den Testfahrten hinter verschlossenen Toren keine veröffentlicht. Gemäss Pirelli-Rennchef Mario Isola ist die Arbeit mit den neuen 18-Zoll-Walzen so gut wie beendet, was die Konstruktion angeht; ab Juni wollen sich die Italiener ganz auf die Mischungen konzentrieren.



Die 2022er Reifen von Pirelli, so das Ziel, sollen weniger zum Überhitzen neigen als die heutigen Walzen und es den Fahrern ermöglichen, durch weniger Abbau länger attackieren zu können.



Die Arbeit von Pirelli wird noch in diesem Monat weitergehen, wenn der Circuit de Paul Ricard künstlich bewässtert wird, dann mit Weltmeister Mercedes-Benz an der Arbeit.





Pirelli-Testprogramm 2021

22.–24. Februar: Ferrari in Jerez

30. März – 1. April: Ferrari und Alpine in Bahrain

20./21. April: Mercedes in Imola

11./12. Mai: Alpine, Red Bull Racing und Alfa Romeo in Barcelona

25./26. Mai: Mercedes in Le Castellet

6./7. Juli: AlphaTauri in Spielberg

20./21. Juli: Red Bull Racing, Aston Martin und Haas in Silverstone

3./4. August: Mercedes, McLaren und Ferrari auf dem Hungaroring

15./16. September: Alpine in Magny-Cours