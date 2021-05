Lewis Hamilton: «Da ist noch Leben im alten Hund»

​Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton kann nach seiner grandiosen Fahrt in Spanien über sich selber lachen: «Da ist offenbar noch Leben im alten Hund.» Was der WM-Leader über seine Zukunft sagt.

Lewis Hamilton ist nun 36 Jahre alt und gemäss Fernano Alonso, drei Jahre älter, fährt der Engländer in der Form seines Lebens: «Hamilton scheint derzeit in einer idealen Lage zu sein, was seine Leistung als Rennfahrer angeht und seine Stellung im Team. Gewiss sitzt Lewis im besten Auto. Aber auch im besten Wagen musst du Leistung bringen – unter Sonnenschein oder im Regen, und Red Bull Racing hältst du nur in Schach mit Top-Leistungen. Ich weiss nicht, ob das alles von den Leuten genug geschätzt wird.»

Auch Formel-1-Weltmeister Damon Hill hat Hamilton vor kurzem in den höchsten Tönen gelobt und bezeichnet ihn als einen der begnadetsten Menschen, die er in seinem Leben getroffen hat. Lewis wird sichtlich verlegen: «Ich spüre Demut, wenn ich solch dickes Lob erhalte. Und gerade von einem anderen Racer bedeutet mir das sehr viel. Als Damon damals um Siege und Titel gekämpft hat, sass ich vor dem Fernseher und habe ich angefeuert.»

«Ich sehe dies als eine Periode, in welcher es uns gelingt, Wochenende um Wochenende unsere beste Leistung zu zeigen. Und das ist nur deshalb möglich, weil mich Max und Valtteri zu immer neuen Höchsteleistungen treiben. Es hat sich im Qualifying von Spanien einmal mehr gezeigt: Ich muss alles auf den Punkt bringen, um die Nase vorn zu haben. Immer schaffst du das nicht, das schafft keiner. Aber ich trachte immer danach, der Perfektion so nahe als möglich zu kommen.»

WM-Leader Lewis Hamilton schnaufte nach dem Rennen und seinem 98. GP-Sieg: «Das war ein hartes Stück Arbeit. Nun zahlt sich das harte Wintertraining aus.» Aber die Körpersprache sagte etwas Anderes aus. So sieht kein Formel-1-Pilot im Herbst seiner Karriere aus. Wir sehen vielmehr einen, dem kein Jüngerer so schnell etwas vormacht – der Leitwolf, der Platzhirsch, der Silberrücken.



Lewis zieht sich in der Medienkonferenz nach seinem tollen Sieg in Spanien ein wenig selber durch den Kakao: «Ja, da ist offenbar noch Leben im alten Hund. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so darauf bedacht, mich gesund zu ernäheren und ideal zu trainieren. Ich lerne da ständig hinzu. Ergebnis – ich fühle mich fabelhaft.»



Die Frage ist: Wie geht es mit dem alten Hund weiter?



Hamilton hat vor kurzem 2022er Niederquerschnittreifen von Pirelli getestet, ein klarer Hinweis darauf, dass Hamilton gierig darauf ist, es auch in der kommenden Saison mit seinen Rivalen aufzunehmen – wenn die Formel 1 mit einer ganz neuen Fahrzeuggeneration auftaucht. Denn Hamilton ist ein bekennender Testmuffel und grinste über den jüngsten Einsatz: «Ich glaube, das ist der erste Test überhaupt, für den ich mich freiwillig gemeldet habe.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat vor kurzem festgehalten, er wolle bald Vertragsverhandlungen mit Hamilton beginnen. Auf jeden Fall werde er sicher nicht mehr so lange damit warten wie vor der Saison 2021.



Lewis Hamilton sagt: «Wir werden nie mehr in die Lage kommen, dass im Januar vor einer Saison noch kein Vertrag unterschrieben ist. Das war für Toto und für mich nicht die beste Idee, um durchatmen zu können. Um genau zu sein, hat es sich angefühlt, als hätten wir überhaupt keine Winterpause gehabt. Wir gehen das mit Vernunft an, aber solche Verhandlungen sind kompliziert, aber wir werden die Gespräche bald aufnehmen, so dass wir vor der Sommerpause im August etwas vorweisen können. Bis dann will ich ein klares Bild über meine Zukunft haben.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0