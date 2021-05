Jenson Button ärgert Ricciardo: «Schön, erwachst du»

​Daniel Ricciardo und Jenson Button kennen sich seit vielen Jahren. Dennoch war der Australier ein wenig verblüfft, als ihn der Engländer in Spanien mit den Worten begrüsste: «Schön, erwachst du langsam.»

Nur fünf Fahrer haben in allen vier bisherigen Formel-1-Läufen 2021 gepunktet: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc – und Daniel Ricciardo. Der 31jährige Australier hat für McLaren diese Ränge herausgefahren: Siebter in Bahrain, Sechster in Italien, Neunter in Portugal, erneut Sechster in Spanien. Das ergibt derzeit den siebten WM-Zwischenrang, mit 24 Punkten.

Das ist für Daniel Ricciardo viel zu wenig. Denn er sieht seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris auf dem vierten Rang, mit 41 Zählern, obendrei hat der junge Engländer in Imola mit Platz 3 einen Podestrang erkämpft.

Aber war Barcelona vielleicht die Wende? Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war Ricciardo in der Qualifikation und im Rennen der schnellere McLaren-Mann. Als ihn nach dem Rennen sein Kumpel Jenson Button zum Sky-Interview bat, empfing er den Australier mit den Worten: «Schön, erwachst du langsam.»

Da war selbst der schlagfertige Daniel einen kurzen Moment baff, bevor er augenzwinkernd zurückgab. «Wie herzallerliebst von dir, ich glaube, ich rede lieber mit jemand Anderem.»

Natürlich gab der siebenfache GP-Sieger dann Auskunft über sein Rennen, das er als «mein bislang bestes für McLaren» bezeichnet. «Mein Start war gut, und ich konnte es mir vor Pérez, Ocon und Sainz gemütlich machen, die alle ziemlich flott unterwegs waren – so dass ich das ganze Rennen über alle Hände voll zu tun hatte. Es war ein Grand Prix der Verteidigung.»

«Zunächst versuchte ich mich so gut es ging gegen Checo zu wehren, aber Pérez war einfach schneller und schlüpfte vorbei. Danach hatte ich Carlos im Nacken. Gegen den lief es besser, und ich konnte ihn hinter mir halten. Ich bin mit meinem sechsten Platz daher sehr zufrieden.»



«Ich bin auch happy, wie das ganze Wochenende verlaufen ist. Ich weiss, dass ich weiter zulegen kann, wenn ich den Wagen besser verstehe. Aber alles in allem war dies das reibungsloseste GP-Wochenende bislang, und das zeigt sich in einem guten Ergebnis.»



Zwischen McLaren und Ferrari steht es im Kampf um Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft 65:60 für die Briten.





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0