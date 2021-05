Pierre Gasly (AlphaTauri) wütend: «Saublöde Strafe»

​Der Franzose Pierre Gasly (25) erhielt im Spanien-GP eine seltene Fünfsekunden-Strafe aufgrund einer falschen Startposition. Der Sensationssieger von Monza 2020 sagt: «Das stinkt mir gewaltig.»

Es kommt nicht oft vor, aber es führt gemäss Formel-1-Reglement unweigerlich zu einer Strafe: Ein Fahrer hat sein Auto nicht sauber ins Startfeld gesetzt, bevor die Ampel erlischt und der Grand Prix losgeht. Genau dies ist am 9. Mai auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya passiert, und AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly hat dafür eine Fünfsekunden-Strafe erhalten.

Der WM-Siebte von 2019 sagte nach dem Rennen zum Missgeschick auf Startplatz 12: «Ich versuche immer, auf dem Startplatz jeden Millimeter zu nutzen, aber dieses Mal habe ich die Position meines Autos falsch eingeschätzt und hielt zu spät an. Das stinkt mir gewaltig, und ich bin sehr wütend auf mich selber, weil das eine saublöde Strafe ist, völlig unnötig, und ich habe dafür bitter bezahlen müssen.»

«Ich musste also beim Reifenwechsel meine fünf Sekunden absitzen, und wenn ich sehe, dass ich am Ende unmittelbar hinter Esteban Ocon ins Ziel gekommen bin, so weiss ich – ich habe Rang 9 verschenkt. Ich bin wirklich stinksauer, aber leider kann ich das jetzt nicht mehr ändern.»

Der 25jährige Franzose über sein Rennen: «Im letzten Teil des Grand Prix war der Wagen schneller, aber generell mangelt es uns im Renntrimm an Speed, da müssen wir zulegen. Rang 9 wäre das realistische Ergebnis gewesen. McLaren und Ferrari haben uns abgehängt. Wir haben in den vergangenen zwei Rennen aus unserem Potenzial zu wenig gemacht.»



Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0