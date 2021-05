Carlos Sainz (Ferrari): «Sehr schlechte erste Runde»

Während sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc in Barcelona auf dem vierten Platz landete, musste sich Teamneuling Carlos Sainz mit dem siebten Rang begnügen. Am Auto lag es nicht, wie er hinterher betonte.

Wirklich glücklich konnte Carlos Sainz mit seiner Leistung im Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht sein. Der 26-Jährige Neuling im Ferrari-Team durfte von Startplatz 6 losfahren, kam aber nicht gut weg und büsste bereits in der ersten Runde mehrere Positionen ein. «Ich bin ehrlich gesagt nicht zufrieden», fasste er denn auch zusammen, nachdem er die Ziellinie mehr als eine Minute nach Sieger Hamilton gekreuzt hatte.

«Das Auto war besser als das Ergebnis, denn zum ersten Mal in diesem Jahr hatte ich das Gefühl, das stärkste Auto im Mittelfeld zu haben. Aber ich hatte eine sehr schlechte erste Runde, das Schlimmste war, dass ich in der ersten Kurve eingeklemmt wurde und nirgendwo hin konnte. Ich muss analysieren, was ich besser machen kann, um nach dem Start keine Positionen mehr einzubüssen», erklärte Sainz selbstkritisch.

Danach unternahm Sainz alles, um sich wieder nach vorne zu kämpfen. «Überholen war möglich, aber sehr, sehr schwierig, vor allem für uns», betonte der aktuelle WM-Achte, der im Kampf um die achte Position mit seinem früheren McLaren-Teamkollegen Lando Norris eine schnelle Reaktionsfähigkeit an den Tag legte. Der Brite wurde von den Regelhütern verwarnt, weil er sich so aggressiv zur Wehr setzte, dass es fast krachte.

Sainz sagte dazu: «Ich wäre fast in ihn hineingefahren und konnte gerade noch so reagieren. Aber wir haben nach dem Rennen miteinander geredet und alles ist gut zwischen uns. Ganz ehrlich, ob er verwarnt wurde oder nicht, wir kommen gut miteinander aus.»

