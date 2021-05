Sergio Pérez: «Am Sonntag denke ich jeweils – Mist»

​Sergio Pérez hat ein schwieriges Barcelona-Wochenende mit Rang 5 abgeschlossen. Der Mexikaner wünschte sich, er hätte mehr Zeit im Red Bull Racing-Renner: «Am Sonntag denke ich jeweils – Mist.»

Der vierte WM-Lauf der Formel-1-Saison 2021 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist überhaupt nicht so verlaufen, wie Sergio Pérez sich das vorgestellt hatte. Der 31jährige Mexikner fühlte sich am Samstag schlecht, sprach von Schwindel und von Schmerzen in der linken Schulter, die immer schlimmer wurden – nur Startplatz 8. Im Rennen arbeitete sich der WM-Vierte von 2020 noch auf den fünften Platz hoch. Aber das war natürlich keine Hilfe für Max Verstappen bei dessen Kampf gegen die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Sergio Pérez nach dem Rennen: «Am Sonntag denke ich jeweils – Mist. Immer am Abend nach einem Rennen wünschte ich mir, das Wochenende würde jetzt erst beginnen. Wir haben weniger Zeit denn je im Rennwagen, und es ist nicht einfach, unter diesen Voraussetzungen auf Speed zu kommen. In Barcelona war das besonders schwierig.»

«Ich fasse mehr und mehr Vertrauen ins Auto, aber mir muss endlich mal ein makelloses Wochenende gelingen. Ich brauche zu viel Zeit, um die Möglichkeiten des Wagens richtig zu nutzen, ich sehe mich noch immer in einer Phase der Anpassung, ich bin mit dem Rennauto nicht eins. Wir erkennen Anzeichen, dass dies langsam besser wird. Wir haben sozusagen alle Puzzle-Teile, um schnell fahren zu können, wir müssen es nur schaffen, alle Teilchen an ihren richtigen Platz zu legen.»



Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0