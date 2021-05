Romain Grosjean: «Du fragst dich, ob es an dir liegt»

GP-Veteran Romain Grosjean hat seinen dritten IndyCar-Einsatz als Zweiter beendet. Der Genfer sprach hinterher über die Herausforderung, in der Formel 1 in einem unterlegenen Auto kämpfen zu müssen.

Bereits bei seinem dritten IndyCar-Einsatz im IndyGP konnte der langjährige Formel-1-Pilot Romain Grosjean die Pole erobern. Im Rennen musste er sich mit dem zweiten Platz hinter Rinus VeeKay begnügen, nachdem er 44 der 85 Rennrunden an der Spitze gedreht hatte. Hinterher strahlte der 35-Jährige trotzdem, und erklärte gegenüber «Racer.com»: «Es fühlt sich an wie in den guten alten Zeiten, als ich es noch genossen habe, Rennen zu gewinnen.»

Grosjean, der den grössten Teil seiner GP-Karriere in Autos bestritten hat, die nicht siegfähig waren, erinnerte sich daraufhin: «Wenn du in der Formel 1 kein gutes Auto hast, dann zieht dich das schon runter und ja, du verlierst ein bisschen dein Selbstvertrauen. Du fragst dich, ob es an dir liegt oder am Auto.»

Er selbst habe aber immer gute Leute in seinem Umfeld gehabt, die ihn daran erinnerten, wozu er fähig war, fügte der Genfer an. Und er betonte auch: «Die Formel 1 war ein unglaublicher Teil meines Lebens, und ich bereue nichts davon. Aber offensichtlich habe ich mich zum Schluss entschieden, aufzuhören, weil ich um Siege kämpfen wollte.»

«Nachdem ich zehn Jahre in der Formel 1 war, war es einfach für die Leute zu sagen: 'Oh, das ist ein schlechter Fahrer'. Aber ich bin hier und geniesse es, und ich gebe mein Bestes. An diesem Wochenende haben wir gezeigt, dass das Team weiss, was man mit einem guten Auto macht, und ich weiss, wie man es fährt», erklärte Grosjean stolz.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0