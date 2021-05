Red Bull Racing in Monte Carlo: Sieg in Reichweite?

In den letzten beiden GP hatte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Nase vorn. Doch beim berühmten Strassenrennen in Monte Carlo könnte wieder Red Bull Racing triumphieren – zumindest wenn es nach Sergio Pérez geht.

Abgesehen vom zweiten Formel-1-Saisonlauf in Imola, in dem Max Verstappen seinen ersten und bisher einzigen Saisonsieg erzielte, konnte Lewis Hamilton die diesjährigen Kräftemessen für sich entscheiden. Der siebenfache Weltmeister wurde im Auftaktrennen auf dem Wüstenkurs von Bahrain Erster und wiederholte das Kunststück auch in Portimão und Barcelona.

Der Titelverteidiger reist deshalb mit einem Vorsprung von 14 WM-Punkten auf Max Verstappen zum nächsten Rennen, dem berühmten Grand Prix von Monaco. Trotzdem ist sich Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez sicher, dass seine Mannschaft und damit auch sein Stallgefährte Verstappen gute Karten für den prestigeträchtigen Sieg im Fürstentum hat.

Der 31-jährige Mexikaner sagt: «Ich freue mich schon sehr auf den nächsten WM-Lauf in Monte Carlo, vor allem, weil ich mit diesem Auto ausrücken kann. Ich denke, wir haben eine Chance auf den Rennsieg, hoffentlich werden wir ein starkes Wochenende erleben.»

Er selbst konzentriere sich ganz darauf, seinen Fahrstil anzupassen, um das Potenzial seines Dienstwagens besser ausschöpfen zu können, verrät Pérez. «Daran arbeite ich derzeit am intensivsten, und jede Strecke ist wieder anders. Es ist nicht so, dass man etwas in Spanien lernt und das dann in Monaco zwangsläufig auch funktioniert», stellt er klar.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0