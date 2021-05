Lando Norris Weltmeister? Seidl bleibt vorsichtig

McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt auf die Frage nach dem Weltmeister-Potenzial von Lando Norris: «Wenn man alle Kommentare der letzten zwölf Monate liest, haben wir im Moment eine Menge zukünftiger Weltmeister.»

In Barcelona musste sich Lando Norris sowohl im Qualifying als auch im Rennen hinter seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo einreihen – zum ersten Mal war der Australier in beiden Sessions der schnellere der beiden McLaren-Fahrer. Dennoch hat der junge Brite einen starken Start in die Saison hingelegt und mit dem vierten Platz in Bahrain, dem dritten Rang in Imola, Platz 5 in Portugal und als Achter in Barcelona bereits 41 WM-Zähler sammeln können.

Damit belegt Norris nach den ersten vier Saisonläufen den vierten Zwischenrang in der Gesamtwertung – sehr zur Freude von Teamchef Andreas Seidl. Dennoch bleibt der Deutsche vorsichtig, wenn es um das Weltmeister-Potenzial seines Schützlings geht. In Barcelona winkte er lachend ab: «Ich muss ehrlich gesagt schmunzeln, wenn ich all diese Kommentare über zukünftige Champions lese, denn wenn man alle Kommentare der letzten zwölf Monate liest, haben wir im Moment eine Menge zukünftiger Weltmeister in der Startaufstellung!»

«Und ich frage mich, wo all diese Jungs fahren werden, denn es kann nur einen Champion pro Jahr geben», fügte Seidl an. Gleichzeitig betonte er, wie stark die Entwicklung von Norris in den vergangenen drei Jahren war. «Es ist beeindruckend zu sehen, was er in diesem Jahr leistet, und ich denke, wenn er sich als Fahrer und als Mensch so weiterentwickelt, dann hat er in einigen Jahren alles, was man braucht, um in der Formel 1 ein Spitzenfahrer zu sein.»

«Ich denke, Weltmeister zu werden ist dann wieder eine andere Story. Das ist etwas, das immer schwer vorherzusagen ist. Man muss im richtigen Moment im richtigen Auto sitzen, und man muss es auch als Fahrer 23 Mal im Jahr schaffen und nicht nur ein paar Mal», stellte der 45-jährige Ingenieur klar.

Norris könne sich ein Beispiel am früheren McLaren-Fahrer und heutigen siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton nehmen, so Seidl. «Ich bewundere Lewis sehr, wie er es Jahr für Jahr schafft, das durchzuziehen», lobte er. «Auch wenn man ein Auto hat, das vielleicht nicht das beste ist, oder in einem schwierigen Rennen steckt – dann trotzdem zurückzuschlagen und wichtige Punkte für die Meisterschaft zu holen, das ist etwas, was am Ende den Unterschied macht. Es geht um Beständigkeit und Leistung.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0