Christian Horner: «Red Bull Racing kann zulegen»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner glaubt fest daran, dass sein Rennstall in Monte Carlo WM-Leader Mercedes bezwingen kann. RBR und Max Verstappen sind in der Zwischenwertung im Rückstand.

Ein Blick auf die WM-Tabellen zeigt: Mercedes-Benz und Lewis Hamilton haben wieder mal die Nase vorn. In der Fahrer-WM steht es nach vier Läufen zwischen dem Engländer und seinem Verfolger Max Verstappen 94:80, in der Konstrukteurs-Meisterschaft führt Mercedes mit 141 Punkten vor Red Bull Racing mit 112. In Monaco muss RBR das Ruder herumreissen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vor dem fünften GP-Wochenende der Saison: «Wir haben auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erkannt, dass wir vor allem im dritten Pistenteil schnell waren, wo die langsamsten Kurven liegen. In der Formel 1 gilt die Faustregel – wer in Sektor 3 von Barcelona konkurrenzfähig ist, der ist es auch auf dem Strassenkurs von Monaco. Also hoffen wir, dass uns in Monte Carlo ein gutes Ergebnis gelingt.»

Der 47jährige Engländer stellt ebenfalls fest: «Mit Ausnahme von Bahrain ging es zwischen Mercedes und uns in der Quali immer um eine Zehntelsekunde, was den Kampf um die Pole-Position angeht. Knapper geht es fast nicht, und wir müssen sicherstellen, dass wir in Monte Carlo vor Mercedes stehen. Wir wissen, dass dies ein hartes Stück Arbeit ist.»

Vier Rennen, drei Siege von Lewis Hamilton, der zuletzt im Mercedes deutlich schneller war als Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing-Honda – aber Christian Horner weigert sich, hier einen Trend zu sehen. «Es ist wahr, dass uns Mercedes in Sachen Renn-Speed und Reifenabbau zuletzt etwas voraus hatte. Aber ich glaube auch, dass die Pistenlayouts von Portugal und Spanien Mercedes in die Hände gespielt haben. Ich bin überzeugt, dass wir an Renntempo zulegen können, und dann liegen die beiden Fahrzeuge auf Augenhöhe.»

Red Bull hat von den vergangenen zehn Monaco-GP vier gewonnen, Mercedes fünf, den restlichen Sieg eroberte Sebastian Vettel 2017 im Ferrari.





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0