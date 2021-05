ServusTV zum Monaco-GP: Auch Mark Webber im Hangar-7

​Kein Grand Prix ist glamouröser als das Formel-1-Rennen von Monaco. In «Sport und Talk aus dem Hangar-7» fachsimpeln darüber Mark Webber, David Coulthard, Hans Stuck und Norbert Haug.

Hochkarätige Runde bei ServusTV in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7». Über das kommende GP-Wochenende von Monaco sprechen am Abend von Montag, 17. Mai in Salzburg der Schotte David Coulthard (Monaco-GP-Sieger 2000 und 2002), der Australier Mark Webber (Monaco-Sieger 2010 und 2012), Sportwagen-Weltmeister Hans Stuck sowie der frühere Mercedes-Rennchef Norbert Haug. ServusTV wird das Rennwochenende aus Monte Carlo übertragen.

Neben der Formel 1 sind auch Fussball und Ski alpin Themen der Sendung (ab 21.10 Uhr in Österreich, ab 23.10 Uhr in Deutschland und der Schweiz). So ist der scheidende Red Bull Salzburg-Trainer Jesse Marsch zu Gast, der sich nach zwei Jahren als Double-Double-Gewinner verabschiedet. Für Begeisterung sorgte der Amerikaner mit seinen Roten Bullen aber vor allem durch entfesselte Auftritte in den europäischen Klubbewerben. Unvergessen bleibt etwa die letztlich in einer 3:4-Niederlage gemündete Galavorstellung an der Liverpooler Anfield Road.

Anlässlich des 30. Todestages von Rudi Nierlich erinnern sich mit Helmut Mayer (Super-G-Olympiasilber 1988) und Thomas Stangassinger (Slalom-Olympiasieger 1994) zwei Weggefährten an das Ski-Genie, das am 18. Mai 1991 nur 25-jährig bei einem Autounfall sein Leben verlor.





ServusTV: Sport und Talk aus dem Hangar-7

Moderation: Andreas Gröbl



Themen

Fußball: Jesse Marsch exklusiv

Ski alpin: 30. Todestag von Rudi Nierlich

Formel 1: Großer Preis von Monaco



Gäste

Jesse Marsch (Trainer Red Bull Salzburg)

Tobias Altschäffl (Fußballreporter Bild)

Helmut Mayer (Super-G-Olympiasilber 1988)

Thomas Stangassinger (Slalom-Olympiasieger 1994)

David Coulthard (zweifacher Monaco-Sieger)

Mark Webber (zweifacher Monaco-Sieger)

Hans-Joachim Stuck (Sportwagen-Weltmeister)

Norbert Haug (Ex-Motorsportchef Mercedes-Benz)

Philipp Brändle (ServusTV-Formel-1-Experte)





Monaco-GP im Fernsehen

Donnerstag, 20. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Spanien-GP

07.55 Sky Sports F1 – Belgien-GP 1995

08.40 Sky Sports F1 – Spanien-GP kompakt

09.10 Sky Sports F1 – Warm-up Motorsportmagazin

10.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

10.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.24 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

14.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

16.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Sky Sports F1 – Die besten Funksprüche 2020

17.30 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.00 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Freitag, 21. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Die GP-Saison 1999

08.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1986

20.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

22.00 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

22.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 22. Mai

07.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

09.45 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

11.30 ServusTV – Faszination Grand Prix Historique

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Vorberichte Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.20 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

16.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.20 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

08.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

09.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

10.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

11.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1996

12.00 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

12.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte Monaco-GP

13.30 ServusTV – Vorberichte Monaco-GP

14.35 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Grand Prix von Monaco

16.30 ServusTV – Monaco-GP Analyse

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Rennen

18.15 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed: Das Motorsportmagazin

20.45 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP kompakt

22.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

23.35 ORF 1 – Monaco-GP Wiederholung