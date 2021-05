Alpine: Fernando Alonso führt das ganze Team an

Der zweifache Champion und Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso nimmt im Alpine F1 Team eine ganz besondere Rolle ein, wie Renault Group-CEO Luca de Meo betont.

Das Heimspiel in Barcelona konnte Fernando Alonso nur auf dem 17. Platz abschliessen, während sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon als Neunter noch Punkte sammeln konnte. Dass der Spanier den vierten Grand Prix des Jahres so weit hinter seinem Stallgefährten beendet hat, lag aber nicht zuletzt an der riskanten Strategie des zweifachen Weltmeisters, die letztlich nicht aufging.

Der 32-fache GP-Sieger nimmt in der Mannschaft aus Enstone denn auch eine wichtige Rolle ein, wie Luca de Meo im «Sky F1 Italia»-Interview bestätigt hat. «Er bringt natürlich viel Erfahrung mit, aber auch einen hohen Anspruch. Jeder in der Formel 1 weiss, dass er sehr viel verlangt, weil er ein echter Rennfahrer ist», erklärt der CEO der Renault Group.

«Er hat den Ehrgeiz und führt das ganze Team an. Ich habe ihn zu Beginn er Saison gebeten, diese Führungsrolle zu übernehmen, und ich denke, er macht das auch ganz gut», lobt der Chef des französischen Autobauers, dessen Werksteam seit diesem Jahr unter dem Namen Alpine in der Formel 1 antritt.

«Ich wäre glücklich, wenn wir einige Podiumsplätze und etwas mehr als im letzten Jahr erreichen würden», verriet der 53-jährige Italiener ausserdem. «Aber das, was mich wirklich glücklich machen würde, ist, ein sehr solides Team und eine Entwicklung zu erleben. Was die Leute im Hintergrund nicht sehen – vielleicht wird sich das im nächsten Jahr zeigen – ist, ob wir es schaffen, uns auf die nächste Saison vorzubereiten und Lösungen zu finden, um wirklich konkurrenzfähig zu sein.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0