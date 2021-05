Mick Schumacher in Monaco: Warnung des Chefs

​Formel-2-Champion Mick Schumacher steht vor dem prestigeträchtigen GP-Wochenende von Monaco. Was ihm Haas-Teamchef für den Klassiker am Mittelmeer mit auf den Weg gibt.

Mick Schumacher fiebert seinem ersten GP-Wochenende in Monte Carlo entgegen. Der Ferrari-Junior erhält Worte des Haas-Teamchefs Günther Steiner mit auf den Weg, die Warnung und Rat zugleich sind.

Der Südtiroler Steiner sagt: «Die Vorgabe für unsere Fahrer Mick Schumacher und Nikita Mazepin ist recht einfach – bleibt Leitschienen und Mauern fern! Denn wenn du dein Auto in eine Leitschiene gesetzt hast, ist das entsprechende Training in der Regel verloren. Es ist nicht möglich, den Wagen zur Box zurück zu bringen, und meist wäre das auch sinnlos, weil das Fahrzeug ohnehin zu beschädigt ist, um nochmals auf die Bahn gehen zu können.»

«Monaco ist für die Jungs eine gewaltige Herausforderung. Kein Strassenkurs ist enger, und der Druck ist hoch – nicht nur deswegen, weil die Strecke keine Unachtsamkeit erlaubt, sondern auch deshalb, weil die Fahrer auf keiner anderen Bahn unter schärferer Beobachtung sind.»

«Für unsere Fahrer muss im Mittelpunkt stehen, dass sie ins Ziel kommen und so weiter Rennerfahrung sammeln. Gerade im Bezug auf Monaco ist es wichtig, dass ihnen ein solches Wochenende in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn sie 2022 zurückkehren, dann hoffentlich mit einem konkurrenzfähigeren Rennwagen.»



«Was die Arbeit mit dem Team angeht, so sind wir mit Mick und Nikita bislang sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit mit ihren Ingenieuren wird immer besser, ich erkenne da schöne Fortschritte.»





