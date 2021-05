Monaco-GP im Fernsehen: Ein Quiz zur Einstimmung

Lewis Hamilton siegt in Bahrain

Die Action in Monaco beginnt bereits am Donnerstag. Wir haben nicht nur die Übertragungszeiten des fünften Rennwochenendes, sondern auch ein Quiz zu den ersten vier.

Bahrain, Italien, Portugal und Spanien: Vier Stationen hat die Formel 1 in dieser Saison bereits absolviert. Am Wochenende steigt das fünfte Rennen des Jahres in Monaco. Die Königsklasse trifft sich im Fürstentum zum beliebten Klassiker.

Zur Einstimmung hat die Webseite der Formel 1 ein Quiz zusammengestellt: Was wissen Sie noch von den ersten vier Rennen?

Was hat Lewis Hamilton mit seinem Sieg zum Auftakt in Bahrain erreicht? Wie groß war sein Vorsprung auf Max Verstappen? Oder welche beiden Fahrer standen am häufigsten zusammen auf dem Podium?

Hier geht es zu dem Quiz.

Damit Sie nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Sendetermine unserer Lieblingsstationen zusammengefasst. Vorsicht, aufgrund des Monaco-üblichen Ablaufs sieht der Zeitplan anders aus als gewohnt!

Monaco-GP im Fernsehen

Donnerstag, 20. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Spanien-GP

07.55 Sky Sports F1 – Belgien-GP 1995

08.40 Sky Sports F1 – Spanien-GP kompakt

09.10 Sky Sports F1 – Warm-up Motorsportmagazin

10.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

10.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.24 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

14.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

16.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Sky Sports F1 – Die besten Funksprüche 2020

17.30 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.00 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Freitag, 21. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Die GP-Saison 1999

08.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1986

20.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

22.00 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

22.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 22. Mai

07.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

09.45 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

11.30 ServusTV – Faszination Grand Prix Historique

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Vorberichte Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.20 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

16.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.20 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

08.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

09.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

10.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

11.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1996

12.00 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

12.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte Monaco-GP

13.30 ServusTV – Vorberichte Monaco-GP

14.35 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Grand Prix von Monaco

16.30 ServusTV – Monaco-GP Analyse

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Rennen

18.15 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed: Das Motorsportmagazin

20.45 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP kompakt

22.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

23.35 ORF 1 – Monaco-GP Wiederholung