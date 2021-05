Fernando Alonso (Alpine): Mauerkuss, nur Rang 12

​Alpine ist am ersten Trainingstag von Monte Carlo hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das liegt auch an einem Mauerkuss von Superstar Fernando Alonso, der beteuert: «Wir können viel mehr.»

Nur Platz 12 für den zweifachen Formel-1-Champion Fernando Alonso, der hochtalentierte Esteban Ocon auf Rang 14 – wo ist der Speed von Alpine hingekommen? Alonso bleibt ganz gelassen: «Wir können viel mehr.»

Fernando Alonso küsste am Eingang zur Start/Ziel-Geraden links eine Leitschiene, er konnte den Wagen mit kaputtgeschlagenem Flügel in langsamer Fahrt zurück an die Box bringen. Die flinken Mechaniker nahmen seinen Rennwagen unter die Lupe, aber die Radaufhängung hatte der Belastung standgehalten.

Der 32fache GP-Sieger Alonso erzählt: «Der erste Trainingstag in Monte Carlo ist immer intensiv. Wir haben trotz des kleinen Zwischenfalls insgesamt 64 Runden zurückgelegt, mein Vertrauen ins Auto ist intakt. Ich gehe davon aus, dass wir im Qualifying unter die ersten Zehn fahren können. Dabei wird es elementar sein, eine freie Runde zu finden. Wir haben im Training einen Vorgeschmack darauf erhalten, wie schwierig das sein kann. Da müssen Kommandostand und Fahrer wirklich im Einklang sein.»

Vor drei Jahren trat Fernando letztmals zu einer Monaco-Quali an, damals war er im McLaren-Honda Siebtschnellster. 2006 und 2007 stand der Asturier mit Renault und McLaren-Mercedes im Fürstentum auf der Pole-Position.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618