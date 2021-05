Mick Schumacher zum Crash: «Monaco verzeiht nichts»

Mick Schumacher schaut sich die Bescherung an

​Ferrari-Nachwuchspilot Mick Schumacher bezahlt in Monte Carlo Lehrgeld. Der Haas-GP-Pilot schlug im zweiten freien Training kurz vor der Einfahrt zum Casino rechts an die Leitschiene – aus.

Ein Fahrfehler an dieser Stelle ist selbst Weltmeistern wie Fernando Alonso und GP-Siegern wie Felipe Massa passiert: Mick Schumacher verlor beim Einlenken zur Casino-Passage seinen Haas-Renner kurz aus der Kontrolle, der Formel-2-Champion korrigierte zwar blitzschnell, doch da war es schon zu spät, der Wagen rutschte rechts in die Leitschienen. Mit geknickter Aufhängung und plattem Reifen rollte Schumacher weiter, aber nach der Hafenschikane musste er seinen Wagen in den Notausgang stellen – aus.

Mick bezahlt in Monaco Lehrgeld. Erstmals in dieser Saison hat er in beiden freien Trainings das Nachsehen gehabt gegen seinen Haas-Stallgefährten Nikita Mazepin. Im ersten Training war der Moskauer auf Rang 17 zu finden, Schumacher knapp zwei Zehntelsekunden langsamer auf Platz 18; im zweiten Training wurde Mazepin 18., Mick einen Rang hinter ihm, nur neun Tausendstelsekunden langsamer.

Schumacher bezahlt im Fürstentum Lehrgeld und sagt über seinen ersten Trainingstag: «Eigentlich fühlte ich mich im Wagen wohl. Aber Fehler rächen sich in Monaco gnadenlos, hier hast du eben keinen Raum für Patzer, und ich machte einen Fehler. Immerhin weiss ich jetzt, wo die Grenzen liegen.»

«Das grösste Problem bislang ist der Verkehr. Wir wurden ein paar Mal während einer vielversprechenden Runde aufgehalten. Aber das ist für alle das gleiche Problem.»

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt zum Leitschienenkuss von Mick: «So wie es aussieht, lag er ein wenig nahe am Wagen von Pérez, das kostete Abtrieb, der Wagen übersteuerte kurz, und Mick konnte das nicht rechtzeitig korrigieren, schon ging es geradeaus Richtung Pistenbegrenzung. Aber der Wagen ist nicht so schlimm beschädigt, das kriegen wir für Samstag problemlos wieder hin.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618