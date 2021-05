Monaco-GP: Acht Fahrer mit coolen Helm-Designs

​Jahrelang wurden die Formel-1-Fahrer von der unsinnigen Regel genervt, dass sie ihr grundlegendes Helm-Design nicht ändern dürfen. Inzwischen lassen sie ihrer Kreativität wieder freien Lauf, auch in Monaco.

Eine zu Beginn der Formel-1-Saison 2015 eingeführte FIA-Direktive hat die Fahrer jahrelang genervt. In den Sportregeln hiess es unter Artikel 9.1: «Um die Fahrer einfach voneinander zu unterscheiden, wenn die Piloten auf der Strecke sind, muss der Helm jedes Piloen über den Verlauf einer Saison im Wesentlichen die gleiche Bemalung aufweisen.» Fast alle Fans waren bei Einführung der Helmdesign-Regel der Meinung: Entschuldigung, aber hat die FIA nichts Gescheiteres zu tun?

Inzwischen ist diese unsinnige Regel still und leise aus dem Reglement verschwunden, und die Fahrer können mit ihren Helm-Designer der Kreativität freien Lauf lassen – so wie die Fans das in Monaco seit Jahren lieben. Und auch 2021 gibt es Einiges zu sehen.

Designer Jens Munser verpasste den McLaren-Fahrern einen fabelhaften Retro-Look. Bei Lando Norris sind die Umrisse eines Jet-Helms samt hochgesetzter Rennbrille zu erkennen. Aufgemalt sind Ölflecken und scheinbare Schäden durch herumfliegende Steinchen.

Diesen abgewetzten Look weist auch der Helm von Daniel Ricciardo auf, dessen Design mit Farben und Schriftarten an die Helme der McLaren-Fahrer Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre erinnert. Hinten am Helm trägt der Australier den Schriftzug «These Are My Streets» – diese Strassen gehören mir.



Charles Leclerc verneigt sich vor seinem monegassischen Landsmann Louis Chiron, der den Monaco-GP 1931 gewann.



George Russell und Nicholas Latifi feiern den 750. Formel-1-WM-Lauf von Williams: Russell zeigt auf seinem Helm verschiedene Williams-Stars, Nelson Piquet und Ayrton Senna, Damon Hill und Jacques Villeneuve. Latifi hat Schwarz-Weiss-Fotos unterlegt, dazu platzierte der Kanadier Lorbeerkränze auf seinen Kopfschutz, für die gewonnenen WM-Titel von Williams.



Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas liess den Monaco-Helm von seiner Freundin Tiffany Cromwell zeichnen. Valtteri: «Sie hat sich für einen Cartoon-Stil entschieden, mit Schlagwörtern wie Vroooom oder Bang. Die dominierende Farbe ist Blau, meine Lieblingsfarbe. Der Stil soll ein wenig daran erinnern, wie verrückt das alles hier unten ist, fast ein wenig wie Disneyland für Erwachsene.»



Pierre Gasly hat sein übliches Design eingetauscht für Rot und Gold. Er erinnert auf dem Helm an seine verlorenen Freunde Jules Bianchi (mit dem Schriftzug JB17) und Anthoine Hubert (AH).



Sebastian Vettel taucht am Glitzer- und Glamour-Ort Monte Carlo standesgemäss in Chrom auf.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618