Monaco-GP im Fernsehen: Freitag ist kein Frei-Tag

​Nicht nur Monte Carlo als Kulisse des fünften WM-Laufs der Saison 2021 ist einzigartig, auch der Zeitplan ist wie kein anderer: Am Freitag findet kein Training statt, aber für die Teams ist es dennoch kein Frei-Tag.

In Monaco ist alles ein wenig anders, das gilt auch für den Ablauf des GP-Wochenendes: Seit vielen Jahren ist der Freitag für die Formel-1-Fahrer nur ein Frei-Tag, was die Arbeit hinter dem Lenkrad angeht. Die ersten Trainings zum Traditions-GP finden jeweils immer am Donnerstag statt, am Freitag sind dann die Piloten der Rahmenrennen im Einsatz, nicht aber die Grand-Prix-Asse.

Wer nun glaubt, Fahrer und Teams hätten am Freitag ein paar Stunden Musse, um die Sonne zu geniessen, der irrt: Freitag ist kein Frei-Tag, wie GP-Sieger Daniel Ricciardo weiss.

Der Australier sagt: «Normalerweise ist ein solcher Freitag hier vollgestopft mit Terminen, wir verbringen den ganzen Tag an der Strecke, um Marketing-Auftritte und Autogrammstunden zu absolvieren.» Dieses Programm ist wegen Corona und den ganzen Abstandsregeln über den Haufen geworfen worden, dafür dauern die Sitzungen mit den Ingenieuren umso länger.

McLaren-Fahrer Ricciardo weiter: «Wir büffeln mit unseren Jungs, welche Erkenntnisse aus dem ersten Training gewonnen worden sind. Dabei versuchen wir herauszufinden, welchen Weg wir für den Qualifikations-Samstag einschlagen wollen und was es diesbezüglich alles zu tun gibt.»



Was den Monaco-GP im Fernsehen angeht, so wiederholt Sky am Freitag die ersten beiden freien Trainings, dazu werden die Fans mit einigen Leckerbissen von Formel-1-GP in Monaco aus den 80er Jahren verwöhnt.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618





